Polícia Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 800 mil reais em cocaína em Lajeado

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2023

A droga estava com duas passageiras em um ônibus interestadual Foto: Divulgação/PRF A droga estava com duas passageiras em um ônibus interestadual (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Nesta segunda-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 4,5 quilos de cocaína na BR 386. A ação aconteceu durante abordagem a um ônibus interestadual. A droga estava escondida dentro de uma garrafa térmica, em uma bolsa de mão e junto ao corpo das mulheres.

Durante fiscalização de combate ao crime, os policiais abordaram um ônibus que vinha da região de Foz do Iguaçu, no Paraná, e tinha como destino Porto Alegre. Ao revistarem as bagagens encontraram dentro de uma garrafa térmica dois tabletes de cocaína. Os agentes identificaram a térmica como sendo de uma mulher e, ao revistarem ela, encontraram afixados em seu corpo mais nove tabletes da droga. Junto com ela estava seu filho de 1 ano e oito meses.

Outra passageira que estava sentada perto, ao perceber que também seria revistada, ficou bastante nervosa e admitiu aos policias que também estava trazendo droga junto ao corpo e em uma mala de mão. Com ela foram encontradas mais cinco tabletes de cocaína. Ao todo foram apreendidos 4,5 quilos de cocaína, que após fracionamentos e misturas poderiam render aos criminosos mais de 800 mil reais.

A mulher estava com o filho tem 33 anos de idade e já possuía antecedentes por tráfico de drogas. Eles foram encaminhadas à polícia judiciária de Lajeado, mesmo destino da droga apreendida. A criança foi acolhida pelo Conselho Tutelar de Lajeado.

