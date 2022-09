Saúde Ficar por um longo período sentado no vaso sanitário faz mal à saúde

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2022

Especialistas alertam que o hábito bastante comum pode ser prejudicial à saúde e causar hemorroidas.

Atire a primeira pedra quem nunca ficou mais tempo do que deveria sentado no vaso sanitário olhando mensagens e/ou e-mails no celular, lendo notícias ou até mesmo se divertindo com vídeos da internet. Pode até ser um momento de relaxamento, mas especialistas alertam que o hábito bastante comum pode ser prejudicial à saúde e causar hemorroidas.

“O hábito de ficar sentado no vaso sanitário por períodos prolongados pode aumentar a pressão nos coxins hemorroidários e, com o tempo, acabar fazendo com que suas veias e artérias aumentem de tamanho, tornando-os sintomáticos, e é aí que está o problema, informa o médico coloproctologista Lucas Banterli Vinhas.

Hemorróidas

“Hemorroidas são estruturas anatômicas e que todos temos no ânus. São “coxins vasculares” que em algumas situações podem aumentar de tamanho e tornar-se sintomáticos. Assim se forma a doença hemorroidária, que afeta igualmente homens e mulheres. Apesar de não termos dados tão específicos da população brasileira, a doença hemorroidária certamente é um dos problemas mais comuns no consultório do coloproctologista”, continua o especialista. “Os principais sintomas são: sangramento, prolapso ou inchaço das hemorroidas, dor ou coceira anal.”

As principais causas para o problema são a constipação intestinal, idade avançada e situações que gerem aumento da pressão abdominal, segundo Vinhas. “E, consequentemente, torne esses vasos ingurgitados (inchados) e aumentem de tamanho, como: gestação, esforço físico e permanecer sentado por muito tempo, que é o caso de quem fica muitas horas no vaso sanitário, por exemplo”, destaca.

Tempo

De acordo com o coloproctologista Lucas Banterli Vinhas, não existe um dado na literatura científica que determine o tempo máximo de permanência sentado no vaso sanitário. “Recomendo aos pacientes que se assentem ao vaso sanitário no momento em que estiverem com vontade mesmo, não ir antes e ficar se distraindo no celular, por exemplo. E logo depois que terminar, já fazer a higienização com ducha higiênica ou tomar banho, não ficar assentado se distraindo sem necessidade”, ressalta.

