Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2024

A ideia na publicidade das bets de receber dinheiro fácil atrai pessoas de baixa renda Foto: Joédson Alves/Agência Brasil A preocupação do governo envolve o endividamento, o vício nas apostas, o risco crescente de inadimplência nas famílias afetadas. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Os jogos de apostas viraram uma febre no Brasil, com um aumento grande de pessoas fazendo uso das bets. Este aumento do consumo, porém, cuja regulamentação entra em vigor no próximo ano, está trazendo efeitos extremamente nocivos à população com um número crescente de viciados em jogos.

A ideia na publicidade das bets de receber dinheiro fácil atrai pessoas de baixa renda, inclusive utilizando recursos do Bolsa Família. “É uma questão muito séria que está comprometendo ainda mais os orçamentos das famílias, além de causar danos psíquicos e emocionais, já que causam vício”, lembra o presidente do Sistema Fiergs, Cláudio Bier.

A preocupação levou o Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) a desenvolver um trabalho que está sendo levado às empresas a fim de apoiar os trabalhadores. São materiais que buscam conscientizar trabalhadores e orientar lideranças sobre os riscos da dependência de jogos, palestras e rodas de conversas sobre os malefícios deste comportamento, além de terapia on-line e in company.

O presidente lembra ainda que mesmo com a regulamentação das bets, que traz distorções grandes na relação entre o imposto que se pagará sobre prêmios e sobre alimentos, o dano causado continuará sendo grande. “A arrecadação dos valores dos jogos será bem menor que os valores que serão usados em saúde pública”, ressalta o industrial. Bier afirma que o momento é para se discutir este assunto com bom senso e ética. “O importante é lembrarmos que há um número enorme da população brasileira se endividando e adoecendo, o que vai gerar ônus ao Estado”, ressalta.

