Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2024

Presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, a diretora de conteúdo Marjana Vargas e o presidente do SINCODIV-RS, Jefferson Fürstenau, durante entrega da homenagem na noite desta segunda-feira (30). Foto: Jorge Scherer Foto: Jorge Scherer

A Rede Pampa recebeu uma homenagem pela dedicação e por alterar a sua programação habitual para transmitir ao vivo informação à população gaúcha durante as enchentes de maio, no Rio Grande do Sul. A honraria foi oferecida pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Rio Grande do Sul (SINCODIV-RS) e pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (FENABRAVE), na noite desta segunda-feira (30), em cerimônia realizada no Salão de Motos e Bikes, no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre.

Foram mais de 40 horas de informação mostrando a situação na capital e nas cidades afetadas pelas cheias no estado. Oito programas extraordinários “Rede Pampa – SOS Rio Grande do Sul” foram ao ar, trazendo entrevistas com especialistas, prefeitos e com a presença do elenco da TV Pampa.

“É mais um reconhecimento à Rede Pampa que durante as enchentes fez uma grande cobertura, um trabalho jornalístico sensacional, mobilizou todo o seu time de profissionais e agora está mais uma vez sendo homenageada por essa belíssima ação durante um período tão difícil para os gaúchos. Nosso agradecimento ao SINCODIV por lembrar lembrar desta atuação forte naquele momento e valorizar esse trabalho tão dedicado que a Rede Pampa proporcionou à população gaúcha”, celebrou o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret.

Também receberam a honraria, oferecida pelo SINCODIV, empresários, bombeiros e diversos voluntários que atuaram nos resgates, oferecendo abrigo, arrecadando e distribuindo doações. O presidente da entidade, Jefferson Fürstenau, elencou o diferencial da cobertura da Rede Pampa que fez com que a emissora fosse agraciada com a honraria.

“A Rede Pampa mudou a sua programação durante todo o período das enchentes. Ela nos deu informações diárias dentro da sua programação, como todas as outras emissoras, mas ela alterou sua programação normal, tanto no sábado, quanto no domingo, entregando informações importantes para quem estava vivendo aquele momento de caos e que precisava ter as informações dos órgãos públicos, das pessoas que estavam liderando os resgates… Então a Pampa foi pioneira, já na primeira semana, a alterar a sua programação”, explica Fürstenau.

Ao todo, 20 entidades e personalidades foram agraciadas por fazerem a diferença durante a maior catástrofe da história do Rio Grande do Sul. A diretora de conteúdo da Rede Pampa, Marjana Vargas, que coordenou a cobertura, dividiu com todos os colaboradores da empresa a honraria.

“Eu quero estender essa premiação a todos os colaboradores da Rede Pampa que foram incansáveis em levar à população toda a informação, todo o serviço que era necessário naquele momento. Muitas vezes até em detrimento dos seus próprios dramas pessoais, as suas casas com alagamentos, problemas com familiares. Todos nós nos superamos. Então fica aqui o meu muito obrigado por toda essa dedicação. A Rede Pampa fez história. Não gostaríamos que fosse dessa forma, mas é nosso dever”, reforçou a gestora.

2024-10-01