Desfile "Outubro Rosa na Passarela", em apoio à Liga de Combate ao Câncer, ocorre nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2024

O desfile é aberto a todos que queiram apoiar o Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção e conscientização do câncer de mama. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Uma união para conscientizar e apoiar as mulheres: essa é a proposta do desfile especial “Outubro Rosa na Passarela”, que ocorre nesta quarta-feira (2), às 17h, no Pontal Shopping. O evento irá representar o início do calendário de atividades da Liga Feminina de Combate ao Câncer no Rio Grande do Sul durante o Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção e conscientização do câncer de mama. A doença é uma das que mais atinge as mulheres no Brasil, sendo estimados cerca de 73.000 novos casos por ano.

Em parceria com a Liga/RS, o desfile fará parte da ação Moda Connect e irá apresentar a nova coleção primavera/verão das lojas do empreendimento, além de receber Ana Laura Bernardes e Antônia Ranzolin Falcão para apresentar o desfile. O evento é aberto a todos que queiram apoiar a causa do Outubro Rosa e conferir as novidades da moda.

A ação no Pontal Shopping vai ajudar a divulgar ainda mais as ações da Liga/RS, entidade fundada em 1954 e que realiza um importante trabalho de amparo às pacientes carentes com câncer, que reúne mais de 5.200 voluntárias e 87 regionais em todo o estado.

“Essa parceria não apenas promove a conscientização e a educação sobre o câncer de mama, mas também gera recursos financeiros necessários que nossa entidade tanto necessita. Além disso, contribui para a criação de uma rede de apoio e sensibilização na comunidade. É fundamental que essas colaborações continuem a ser incentivadas e ampliadas, para que a mensagem do Outubro Rosa alcance cada vez mais pessoas e vidas possam ser salvas”, comenta Vera Bernardes, Presidente da Liga/RS.

Amélia Siqueira, Gerente Geral do Pontal Shopping, celebra a parceria com a Liga/RS em uma ação com tanto impacto social. “Sabemos que o Outubro Rosa é uma das campanhas de saúde mais importantes do ano para as mulheres, e unir forças para divulgar a importância do diagnóstico precoce e do tratamento é algo que nos deixa muito contentes, porque o Pontal tem o estímulo ao bem-estar e o autocuidado na sua essência” destaca.

Entre as lojas participantes, estão confirmadas a Pompeia, Twin-Set, RC, Brizia e Voy. O evento tem apoio da Meia Hora.

Desfile "Outubro Rosa na Passarela", em apoio à Liga de Combate ao Câncer, ocorre nesta quarta-feira

2024-10-01

2024-10-01