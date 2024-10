Acontece Executivo Paulo Uebel visita a Rede Pampa e participa de encontro com direção do grupo gaúcho

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

O empresário também conheceu melhor as instalações da Rede Pampa, acompanhado do presidente Alexandre Gadret, da diretora-geral Christina Gadret e do fundador do grupo, Otavio Gadret. Foto: O Sul Foto: O Sul

Com um currículo recheado de experiências nas esferas pública e privada, o advogado e administrador Paulo Uebel visitou a Rede Pampa, nesta segunda-feira (30), para um encontro especial com a direção do grupo de comunicação gaúcho. O empresário compartilhou parte de seu conhecimento acerca das oportunidades para o meio empresarial, mostrando seu domínio em relação a economia e política brasileiras.

Uebel também circulou e conheceu melhor as instalações da sede da Rede Pampa, em Porto Alegre, acompanhado do presidente Alexandre Gadret, da diretora-geral Christina Gadret, do fundador do grupo, Otavio Gadret, e do vice-presidente Paulo Sérgio Pinto.

O executivo é sócio da Ernst & Young, líder global em serviços de auditoria, impostos, transações e consultoria. Além disso, na sua trajetória profissional, Uebel já desempenhou as funções de secretário municipal de Gestão da Prefeitura de São Paulo e de secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital no Ministério da Economia, de janeiro de 2019 a agosto de 2020.

“Eu tenho muito orgulho de alguns trabalhos que eu ajudei a fazer, o principal deles foi a Lei da Liberdade Econômica. Foi um trabalho muito importante para a geração de empregos, redução da burocracia, simplificação da vida dos empreendedores. Também o gov.br, em que fizemos a transformação digital de milhares de serviços do governo federal, colocando tudo no celular. Então foram projetos importantes que vieram para facilitar a vida das pessoas”, conta o administrador.

Uebel também destacou durante a visita o trabalho realizado para o Rio Grande do Sul após as enchentes, com o objetivo de definir estratégias e projetos para recuperação do Estado.

“Nós fizemos recentemente um trabalho pro bono para o Rio Grande do Sul, pós-enchentes, para ajudar a definir algumas estratégias e projetos de alto impacto para recuperar e ajudar no desenvolvimento do Estado, para que a gente possa passar por esse momento difícil da melhor forma possível. Então é um trabalho que a gente tem muito orgulho, a gente tem interagido bastante com o governo para ajudar nesse momento. Todo o esforço é bem-vindo e nós estamos juntos nesse desafio”, declarou o executivo.

