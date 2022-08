Rio Grande do Sul Fiergs comemora 85 anos ressaltando o potencial da indústria gaúcha

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

Um almoço comemorativo marcou o aniversário da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul nesta terça. Foto: Elson Sempé Pedroso/CMPA Foto: Elson Sempé Pedroso/CMPA

Um almoço comemorativo marcou a celebração dos 85 anos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) nesta terça-feira (16). O evento reuniu empresários, industriais, políticos e diversas autoridades para reforçar o papel da entidade e da indústria no cenário econômico do estado.

Além de um panorama histórico da Federação, o presidente Gilberto Porcello Petry destacou a força do industrial gaúcho durante a pandemia, quando a Fiergs negociou com o governo estadual para que as fábricas produzissem até 75% da sua capacidade, mesmo em bandeira preta, com o objetivo de garantir o abastecimento da população.

Petry também falou sobre a pesquisa que mediu a imagem do setor na opinião pública: “78% das pessoas avaliam positivamente a indústria, apontando-a como uma grande geradora de empregos, responsável pelo aumento do PIB e fonte de investimentos em tecnologia”, analisou. E, ao falar de tecnologia, apresentou o mais novo projeto da entidade – a entrada da Fiergs no metaverso.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, salientou a potencialidade do estado tanto no campo quanto na cidade, mas apontou a alta carga tributária e a logística como desafios para a indústria se manter competitiva. “Apesar dos obstáculos, temos convicção que é o setor produtivo que tem a capacidade de desenvolver as cidades, e por isso lutamos tanto pela diminuição de impostos para as indústrias”, explicou Melo.

Já o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos Júnior, afirmou que “consolidar a industrialização é essencial para o desenvolvimento econômico, sem o qual não existe desenvolvimento humano”, além de ressaltar a diversificação do industrial do Rio Grande do Sul, que possui mais de 22 segmentos.

A Fiergs, por meio do Sesi-RS, ainda apresentou um investimento de R$ 300 milhões, nos próximos cinco anos, na sua rede de escolas de Ensino Médio, reafirmando, segundo o presidente, o compromisso da entidade com a educação de qualidade.

