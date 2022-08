Rio Grande do Sul Pesquisa aponta percepção positiva da sociedade gaúcha sobre o setor industrial

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

Na análise sobre a influência da indústria no Rio Grande do Sul, 61,9% dos gaúchos acreditam que ela ajuda muito no desenvolvimento econômico

Pesquisa divulgada pela Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul) revela a avaliação da sociedade gaúcha sobre o setor industrial no RS. Para 78%, a percepção é positiva por gerar empregos e recursos ao Estado, aumentar o PIB (Produto Interno Bruto), investir em tecnologia e trazer esperança.

“Dentre as citações que justificam a imagem positiva chama a atenção o item que coloca a indústria como um setor que ‘traz esperança’. O significado deste resultado é extremamente importante pelo sentido de futuro para a sociedade. E acreditamos que o futuro, ao trabalho da indústria pertence. As fábricas estão no centro da economia, dando tração ao desenvolvimento”, afirmou o presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry, nesta terça-feira (16), ao divulgar o resultado do levantamento durante almoço comemorativo aos 85 anos da entidade.

Na análise sobre a influência da indústria no Rio Grande do Sul, 61,9% dos gaúchos acreditam que ela ajuda muito no desenvolvimento econômico. “A indústria, com as suas máquinas e equipamentos, impulsiona os avanços da agricultura de precisão e responde por mais de 60% do agronegócio.

Também fabricamos tudo para o comércio eletrônico, que vem crescendo de forma exponencial, além dos equipamentos do varejo físico, através dos sistemas de autosserviço”, disse o presidente da Fiergs. O levantamento foi elaborado, em julho, pelo Instituto Pesquisas de Opinião, e incluiu oito regiões do Estado, com 1,5 mil entrevistas em 52 municípios.

Em 14 de agosto de 1937, era constituída a Fiergs, que atualmente conta com 109 Sindicatos Industriais filiados e representa 50 mil fábricas que geram 850 mil empregos diretos. “Hoje, 85 anos depois, a Federação se orgulha de sua trajetória, mantendo viva a inspiração daqueles pioneiros que buscavam as condições mínimas para o crescimento de suas fábricas”, ressaltou Gilberto Porcello Petry.

Ao saudar a Fiergs pelos seus 85 anos, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, enfatizou que apenas o setor produtivo, o empreendedorismo, é capaz de fazer a transformação social. Já o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, representando o governador Ranolfo Vieira Júnior, chamou a atenção para a relevância da Fiergs junto à sociedade gaúcha. “Sem indústria não há desenvolvimento econômico, e sem desenvolvimento econômico, não há desenvolvimento humano”, discursou.

