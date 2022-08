Porto Alegre Porto Alegre realiza mais de 20 mil atendimentos osteopáticos em dez anos

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

Capital atende os mais variados casos de restrição de mobilidade e dor Foto: Cristine Rochol/PMPA Porto Alegre, RS, 15/08/2022. Pacientes do Centro de Reabilitação do Centro de Saúde Vila do Comerciários (Área 12) atendidos com a técnica de osteopatia, uma das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) oferecidas no serviço. Foto: Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA

Porto Alegre realizou mais de 20 mil atendimentos em dez anos de atividades osteopáticas. Município pioneiro em oferecer o serviço pelo SUS (Sistema Único de Saúde), a Capital atende os mais variados casos de restrição de mobilidade e dor.

O serviço está disponível no Centro de Saúde Vila dos Comerciários, na avenida Moab Caldas, 400, bairro Santa Tereza, no setor de reabilitação, onde são realizados cerca de 320 atendimentos por mês.

A osteopatia é uma terapia manual baseada na anatomia do corpo humano e de baixo custo, visto que não necessita de aparato tecnológico. O profissional atua na reabilitação de doenças que atingem os ossos, tecidos e articulações do corpo, melhorar a mobilidade, flexibilidade e movimento.

“O osteopata utiliza técnicas manuais tanto para avaliar quanto para tratar, baseando-se sempre na anatomia, fisiologia e biomecânica”, explica o coordenador do Centro de Reabilitação, Thiago de Andrade Sendin.

Os motivos mais frequentes de consulta com um osteopata são torcicolos, dores agudas e crônicas na coluna cervical, dorsal e lombar, ciatalgias (dor no nervo ciático), desequilíbrio da pelve, síndrome do piriforme e hérnias discais. “É importante destacar que o perfil de pacientes que podem se beneficiar do tratamento osteopático são todos aqueles que tiverem dor”, esclarece Sendin.

Nas dores dos membros superiores e inferiores, as indicações são nevralgias, parestesias (sensação de formigamento ou dormência que acomete mãos, pés, pernas e braços, além de outras partes), bursites, tendinopatias, lesões por esforço repetitivo, cruralgias (dor do nervo crural, na região do fêmur) e entorses.

A osteopatia faz parte das PICS (Práticas Integrativas e Complementares em Saúde) da Secretaria de Saúde Municipal de Porto Alegre. As PICS são tecnologias aliadas à medicina tradicional que ajudam a desenvolver vínculo terapêutico e contribuem com a melhora do paciente. Para ter acesso, moradores da capital atendidos no SUS devem procurar a unidade de saúde de referência e solicitar encaminhamento.

