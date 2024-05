Rio Grande do Sul Fiergs faz reunião com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, nesta sexta

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

No encontro com Alckmin, será entregue um documento com propostas para o reerguimento das indústrias gaúchas afetadas pelas inundações. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Uma comitiva de industriais gaúchos, liderada pelo presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Arildo Bennech Oliveira, se reúne às 9h desta sexta-feira (17), em Brasília (DF), com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

Na ocasião, será entregue um documento com propostas para o reerguimento das indústrias gaúchas afetadas pelas inundações.

Ainda nessa quinta-feira (16), às 18h, a comitiva foi recebida pelo presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Ricardo Capelli, para tratar sobre convênio de ajuda a ser firmado com a FIERGS.

Programa de recuperação

A FIERGS, a Fecomércio-RS, o Sebrae-RS, a Federasul, a Farsul e a Ordem dos Advogados do Brasil constituem um grupo que elaborou o Programa de Recuperação Econômica e Social do Rio Grande do Sul, batizado de Resgate-RS. Ele engloba sete projetos legislativos que abrangem as três esferas: Federal, Estadual e Municipal.

Coordenado pelas Federações Empresariais, e tendo como suporte técnico o advogado Rafael Pandolfo, o programa proposto foi entregue ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na última quarta-feira (15), na visita realizada ao Rio Grande do Sul. Estiveram presentes na ocasião também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, entre outras autoridades.

Segundo reforçam as entidades, a partir da premissa de que não há capacidade contributiva em meio à destruição, a necessidade de aprovação dos projetos é clara e urgente: assegurar as medidas tributárias necessárias para a reconstrução da atividade econômica, dos empregos e das vidas de milhões de pessoas.

Apoio

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) realiza por meio de suas unidades espalhadas pelo Rio Grande do Sul – algumas delas também atingidas e prejudicadas pelas chuvas –, ações de apoio aos flagelados gaúchos. São ações como consertos de eletrônicos e eletrodomésticos, reforçando ainda a ajuda na fabricação e recuperação de móveis, bem como na organização e limpeza de residências agora que as águas começam a baixar. Ao mesmo tempo, algumas das unidades do Senai-RS, em regiões menos atingidas, começam gradativamente a retornar às aulas presenciais.

Entre as iniciativas, em parceria com o Sindicato das Indústrias do Vestuário do Rio Grande do Sul (Sivergs), o Senai está oferecendo reparo de máquinas de costura de micro e pequenas empresas que foram atingidas pelas enchentes, na rua Napoleão Laureano, nº 11, em Canoas. A equipe do Senai de Novo Hamburgo, por exemplo, está confeccionando calçados, enquanto o Senai Caxias do Sul está fazendo roupas e edredons e o Senai Bento Gonçalves faz travesseiros e rodos. As unidades estão envolvidas ainda com a limpeza e doações de itens solicitados, além de doação de sangue aos hemocentros das cidades.

O Senai-RS também lançou a plataforma SouRS.org.br que reúne informações sobre as enchentes enfrentadas por Porto Alegre e Região Metropolitana, com abrigos (endereço, disponibilidade, se aceita animais), necessidades (o que está sendo organizado e em que locais podem ser entregues), cadastro de desaparecidos e abrigados.

