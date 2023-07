Acontece Fiergs recebe encontro para debater a relação comercial Rio Grande do Sul e Índia

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2023

A corrente de comércio entre o estado e o país asiático superou os US$ 917 milhões no ano passado. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A corrente de comércio entre Rio Grande do Sul e Índia superou os US$ 917 milhões no ano passado, crescimento de 90,86% na comparação com 2021. Para viabilizar que essa relação seja ainda mais incrementada, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e a embaixada do país asiático no Brasil realizam, na próxima segunda-feira (24), um encontro de oportunidades de negócios presencial e gratuito, das 14h às 15h30.

O evento Índia-Rio Grande do Sul – Oportunidades de Negócios ocorre na sede da Fiergs e tem a presença confirmada do embaixador da Índia no Brasil, Suresh K. Reddy, que falará sobre Oportunidades Bilaterais Índia – Rio Grande do Sul. O presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry, fará a abertura oficial, e no evento haverá também o painel Experiência de Empresas Gaúchas com Negócios na Índia, com depoimentos do COO (Chief Operating Officer) da Mahindra Brasil, Anderson Melo; do diretor de negócios internacionais da Marcopolo, José Luiz Goes; e do diretor da Perto S.A., Jose Luis Korman.

Em relação aos investimentos indianos no Brasil, destacam-se os dos setores de transmissão de energia, defensivos agrícolas e fabricação de veículos pesados. Em contrapartida, os principais setores de investimentos brasileiros na Índia são de motores elétricos, terminais bancários e componentes de veículos pesados.

Informações: cinrs@fiergs.org.br ou Whatsapp (51) 98970 3769. Inscrições: https://bit.ly/india_riograndedosul.

