Acinp promove reunião-almoço com a presença do vice-governador Gabriel Souza

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2023

No evento, Gabriel abordará ações estratégicas para o desenvolvimento de Nova Petrópolis. Foto: Joel Vargas/GVG Foto: Joel Vargas/GVG

A Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (Acinp) reunirá associados nesta quinta-feira (20). Na ocasião, o convidado será o vice-governador do Estado, Gabriel Souza, que falará sobre ações estratégicas voltadas ao desenvolvimento de Nova Petrópolis. O evento acontecerá no Restaurante Torquês, especialista em gastronomia alemã, a partir das 11h.

“Será um momento muito especial para todos nós ouvirmos o vice-governador. Certamente, ele vai compartilhar conosco sua experiência recente com temas relevantes sobre inovação e estratégia. Temos a convicção que será enriquecedor para todos os presentes”, afirma o presidente da Acinp, Neander Port.

A Acinp tem promovido eventos com o objetivo de oportunizar que seus associados tenham acesso a assuntos que impactem positivamente em seus negócios e, consequentemente, na economia da região.

Confirmações para reunião-almoço podem ser feitas até o dia 18 de julho, pelos fones (54) 3281-1755/ 3281-3750 ou e-mail contato@acinp.com.br. Associados têm direito a uma cortesia. Acompanhantes, convidados e não associados terão investimento de R$ 65, com bebidas por adesão.

Sobre Gabriel Souza

O vice-governador é Mestre em Direito Empresarial e Cidadania (Unicuritiba), pós-graduado em Gestão Pública (UCDB) e Médico veterinário (Ulbra). Gabriel Souza nasceu em Porto Alegre, cresceu em Tramandaí, no Litoral Norte, onde ingressou na vida pública ainda na adolescência, como líder estudantil. Exerceu as funções de presidente do núcleo de Juventude do seu partido em nível estadual e nacional.

Atuou como assessor da Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República; conselheiro do Conselho Nacional de Juventude da Presidência da República; secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento no município de Tramandaí; e secretário parlamentar na Câmara dos Deputados. É membro do conselho curador da Fundação Ulysses Guimarães. Desde 2019, é líder da Rede de Ação Política Pela Sustentabilidade (RAPS).

Foi deputado estadual da Assembleia Legislativa por dois mandatos, períodos nos quais foi líder de bancada, presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), líder de governo (2016-2018) e presidente da Casa (2021). Também foi membro titular das comissões de Saúde e Meio Ambiente e de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle, além de presidir a Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Públicas, Privadas e Comunitárias do Rio Grande do Sul.

Acinp promove reunião-almoço com a presença do vice-governador Gabriel Souza

2023-07-17