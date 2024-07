Rio Grande do Sul Fiergs, Senai-RS e ABDI assinam convênio para beneficiar indústrias atingidas na enchente

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2024

A iniciativa, assinada nesta quinta-feira (11), dará R$ 9,4 milhões para o programa de Restabelecimento da Capacidade Produtiva. Foto: Dudu Leal Foto: Dudu Leal

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) assinaram nesta quinta-feira (11) um convênio que dará R$ 9,4 milhões para o programa de Restabelecimento da Capacidade Produtiva. A inciativa oferece até R$ 85 mil para indústrias afetadas nas enchentes e integra o Recupera Indústria RS, movimento criado pelo Sistema Fiergs junto aos sindicatos industriais associados, em prol das indústrias atingidas.

O programa é uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), a ABDI, a Fiergs e o Sebrae-RS, e tem apoio da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), em conjunto com outras empresas.

As indústrias interessadas no atendimento devem se cadastrar na plataforma do programa, onde farão um autodiagnóstico para avaliação dos danos. A recuperação das máquinas poderá ocorrer in loco ou em seis unidades gaúchas (São Leopoldo, Canoas, Igrejinha, Lajeado, Santa Cruz do Sul e Porto Alegre), a depender do nível de complexidade e da mobilidade do equipamento.

Além do restabelecimento da capacidade produtiva, o Recupera Indústria RS conta ainda com frentes didáticas. Em conjunto com os municípios afetados pelas enchentes, por meio das prefeituras, sindicatos patronais ou Associação Comercial Industrial e de Serviços (ACIs), o Senai-RS oferece capacitações profissionais para pessoas atingidas, além de cursos de manutenção para realização de reparos, para funcionários das indústrias localizadas em municípios que decretaram situação de calamidade pública.

