Rio Grande do Sul Governo gaúcho paga novo lote do Auxílio Abrigamento

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Cada cidade recebeu R$ 150 por pessoa abrigada em alojamento provisório. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil Cada cidade recebeu R$ 150 por pessoa abrigada em alojamento provisório. (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil) Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul pagou, nesta quinta-feira (11), mais de R$ 750 mil reais do segundo lote do Auxílio Abrigamento para os fundos de assistência social de 13 municípios atingidos pelas enchentes.

Cada cidade recebeu R$ 150 por pessoa abrigada em alojamento provisório e cadastrada na Plataforma Aproxima RS. O valor é voltado para estruturação, manutenção e provimento de mantimentos para os alojamentos que operam de forma emergencial devido aos eventos meteorológicos de abril e maio. A iniciativa faz parte do Plano Rio Grande, que atua em três eixos de enfrentamento aos efeitos das enchentes: ações emergenciais, ações de reconstrução e Rio Grande do Sul do futuro.

Municípios beneficiados:

Cachoeira do Sul

Camaquã

Encantado

Estrela

Faxinal do Soturno

General Câmara

Guaporé

Nova Santa Rita

Roca Sales

Sentinela do Sul

Taquara

Três Coroas

Venâncio Aires

Gestores municipais que ainda queiram aderir ao benefício devem preencher um plano de ação no site do Sistema Estadual de Gestão Digital de Assistência Social (Segdas) até 17 de julho. O plano também deverá ser deliberado pelo Conselho Municipal de Assistência Social até a mesma data.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-paga-novo-lote-do-auxilio-abrigamento/

Governo gaúcho paga novo lote do Auxílio Abrigamento

2024-07-11