Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2022

Segundo a entidade, o petista terá que governar para a unificação do País Foto: Agência Brasil Segundo a entidade, o petista terá que governar para a unificação do País. (Foto: Arquivo/Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

A Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul) afirmou que irá propor ao novo governo federal, juntamente com a CNI (Confederação Nacional da Indústria), a criação do Ministério da Indústria, em razão da “centralidade que esse setor tem em qualquer processo de desenvolvimento”.

Segundo a entidade, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá que governar para a unificação do País. “Esperamos que o novo Executivo entenda que suas decisões estarão democraticamente validadas se forem ao encontro da sociedade como um todo. Defendemos também que o Brasil precisa continuar crescendo. Não podemos interromper essa linha de crescimento que hoje já superou as perdas da pandemia, apresentando indicadores muito favoráveis”, afirmou a Fiergs.

Em relação ao resultado da eleição para o governo gaúcho, a Fiergs ressaltou que sempre teve uma interlocução muito boa com o governador reeleito Eduardo Leite (PSDB) e defendeu “o devido apoio à indústria e a valorização dos industriais”.

A Fiergs destacou que a educação de qualidade deve ser uma das prioridades do governo do Estado.

