Economia Produção industrial brasileira recua em setembro

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2022

A produção industrial brasileira caiu 0,7% em setembro na comparação com agosto, na série com ajuste sazonal. Essa foi a segunda taxa negativa consecutiva, segundo dados divulgados nesta terça-feira (1º) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em relação a setembro de 2021, a produção da indústria cresceu 0,4%. No acumulado no ano, a indústria registra queda de 1,1% e, em 12 meses, de 2,3%.

Na passagem de agosto para setembro, as quatro grandes categorias econômicas e 21 dos 26 ramos pesquisados tiveram redução na produção. Com esses resultados, o setor industrial ainda se encontra 2,4% abaixo do patamar pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 18,7% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011.

Entre as atividades, as influências negativas mais importantes vieram de produtos alimentícios (-2,9%), metalurgia (-7,6%) e coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-2,6%). Vale destacar também os recuos em bebidas (-4,6%) e produtos de madeira (-8,8%).

Por outro lado, entre as cinco atividades em alta, indústrias extrativas (1,8%) e máquinas e equipamentos (2,2%) exerceram os principais impactos em setembro, com a primeira eliminando parte do recuo de 3,1% registrado em agosto, e a segunda marcando o segundo mês seguido de expansão na produção, acumulando 15,3% de ganho nesse período.

