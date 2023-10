Esporte Fifa anuncia a Arábia Saudita como sede da Copa do Mundo de 2034

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou que a Arábia Saudita foi escolhida como a sede da Copa do Mundo de 2034. O dirigente compartilhou a notícia em seu perfil em uma rede social, na tarde desta terça-feira (31), confirmando a decisão da principal entidade do futebol mundial.

“O maior show da terra será organizado por Canadá, México e Estados Unidos em 2026 – na América do Norte. As próximas duas edições da Copa do Mundo Fifa serão sediadas na África (Marrocos) e na Europa (Portugal e Espanha) – com três partidas comemorativas disputadas na América do Sul (Argentina, Paraguai e Uruguai) – em 2030 e na Ásia (Arábia Saudita) em 2034. Três edições, cinco continentes e dez países envolvidos na realização de partidas do torneio. Isso torna o futebol verdadeiramente global”, afirmou Infantino.

Algumas horas antes dessa publicação, a Fifa anunciou que a Arábia Saudita foi a única associação de futebol a apresentar uma proposta para sediar a Copa do Mundo de 2034 antes do término do prazo estipulado. A entidade que controla o futebol mundial convidou Ásia e Oceania a apresentarem suas propostas para o torneio até esta terça, e a Arábia Saudita disse que se candidataria apenas alguns minutos após o anúncio, no dia 4 de outubro.

A Austrália informou nesta terça que não apresentaria uma proposta para sediar o torneio, deixando Arábia Saudita como a única candidata. O país vive um momento de grande investimento no futebol.

O sinal mais claro deste investimento, com recursos do governo local, é o Campeonato Saudita, que nas últimas janelas de transferência teve a chegada de atletas de renome internacional, como o brasileiro Neymar (Al-Hilal), o português Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) e o francês Benzema (Al-Ittihad).

