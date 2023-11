Esporte Menina de ouro: Rafaela Silva é a primeira judoca brasileira campeã olímpica, mundial e pan-americana

Rafaela Silva entrou para a história do judô. (Foto: Wander Roberto/COB)

Rafaela Silva entrou para a história do judô. Com o ouro no Jogos Pan-Americanos 2023, a brasileira se tornou a primeira judoca do País a ser campeã olímpica, mundial (duas vezes) e pan-americana.

Na final da categoria até 57 quilos, a brasileira derrotou a argentina Candela Gomez por ippon, com 1min28 de luta. Além de Rafaela, o Brasil esteve no pódio em todas as provas disputadas no sábado. Ao todo, foram quatro medalhas de ouro e duas de bronze.

“Estou muito feliz, sabemos como é o judô, um esporte de alto rendimento. Então, não adianta chegar e falar que bateu na trave, que foi prata, bronze, porque o próximo é só daqui a quatro anos. Este é meu quarto Pan-americano, então, tenho pelo menos 16 anos aí de estrada, batalhando para conseguir essa medalha de ouro, esse feito e estou feliz de ter essa resiliência, essa capacidade mental de conseguir chegar aqui e fazer o meu papel. O meu objetivo era sair daqui com a medalha de ouro”, contou a judoca que tinha uma prata em Guadalajara 2011 e um bronze em Toronto 2015.

Outras duas judocas ficaram em primeiro lugar: Aléxia Nascimento (48kg) e Larissa Pimenta (52kg). Alexia bateu a mexicana Edna Torres, por ippon, com 1min24 de combate, enquanto Larissa bateu a mexicana Lizbeth Martinez, que acabou desclassificada após três shidos (punições).

O outro do masculino foi conquistado por Michel Augusto (60kg), ao derrotar o colombiano Johan Rojas, também punido com três shidos.

As duas medalhas de bronze foram conquistadas com certa facilidade. Wlliam Lima (66 quilos) conseguiu um ippon sobre o peruano Juan Miguel Postigos (66kg) após 1min30 de luta, enquanto Amanda Lima (48kg) só precisou de 34 segundos para vencer a Mary Dee Vargas.

O judô brasileiro faturou a prata na disputa final por equipes, a última da modalidade nos Jogos Pan-Americanos de Santigo (Chile). Nessa terça-feira (31), o time nacional lutou de igual para igual contra a equipe cubana, ganhando três embates e perdendo outros três. No entanto, tropeçou na luta de desempate, deixando escapar a medalha de ouro.

Em meio à corrida por vaga olímpica para Paris 2024, o judô brasileiro sobressaiu no Pan ao assegurar 16 medalhas (sete ouros, três pratas e seis bronzes), três a mais que o melhor resultado obtido há 12 anos, na edição de Guadalajara (México).

“Acho que a gente fez uma campanha boa, a galera mais nova [como Michel Augusto, de 18 anos, ouro no individual] chegando com força total, que foi bem nos Jogos da Juventude e conseguiu ouro aqui. É bacana ver esta renovação. Fico feliz de participar deste momento, ver o que eu consigo melhorar, evoluir, e ir para cima da classificação olímpica para chegar a Paris e encerra a carreira com chave de ouro”, projeta o peso pesado Rafael ‘Baby’ Silva, de 36 anos, que faturou o bronze individual nesta edição.

A classificação para Paris (serão 14 categorias individuais, além do torneio por equipes) ocorre com base no ranking mundial da Federação Internacional de Judô (IJF, na sigla em inglês), mediante pontuação obtida entre julho de 2022 e junho de 2024).

“O trabalho é feito realmente mirando os Jogos Olímpicos de Paris, mas claro que sempre queremos ganhar, sempre buscamos o melhor resultado. Estamos trabalhando com essa equipe mesclada, que tem atletas muito experientes e novatas, isso é muito importante e fortalece muito a equipe. O trabalho para o Pan foi diferente, tivemos que classificar para vir, foi a primeira vez que aconteceu isso. Mesmo com atletas multicampeões, medalhistas olímpicos e mundiais, eles estavam motivamos para estar aqui e buscar a medalha”, avaliou Andrea Berti, treinadora da equipe feminina, em depoimento ao site do Comitê Olímpico do Brasil. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da Agência Brasil.

