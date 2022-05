Esporte Fifa anuncia as datas para as disputas da repescagem da Copa do Mundo do Catar

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Torneio será disputado entre 21 de novembro e 18 de dezembro. Foto: Fifa/Divulgação Torneio será disputado entre 21 de novembro e 18 de dezembro. (Foto: Fifa/Divulgação) Foto: Fifa/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Fifa anunciou, nesta quarta-feira (4), as datas para a disputa das Eliminatórias Intercontinentais da Copa do Mundo do Catar, quando serão definidas as duas últimas seleções a participarem do Mundial. As duas partidas serão no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.

No dia 13 de junho, o vencedor entre Austrália e Emirados Árabes, que se enfrentam em 7 de junho – também no mesmo local – vão encarar o Peru, quinto colocado nas Eliminatórias Sul-Americanas. No dia seguinte, a Costa Rica, quarto lugar da Concacaf, terá pela frente a Nova Zelândia, campeã da Oceania. Ambas as partidas começarão às 21h, horário local (15h horário de Brasília).

O Estádio Ahmad Bin Ali foi inaugurado em 18 de dezembro de 2020 por ocasião da final da Copa Amir e recentemente recebeu quatro partidas durante a Copa Árabe. O local abriga o popular Al Rayyan Sports Club e apresenta tecnologia de refrigeração inovadora que permite uma experiência agradável para equipes e torcedores durante os meses mais quentes do ano.

Durante a Copa do Mundo da Fifa, o Estádio Ahmad Bin Ali vai ser sede de seis partidas da fase de grupos e uma das oitavas de final – o que significa que um dos vencedores de junho voltará para lá para enfrentar o Japão em 27 de novembro.

De acordo com os resultados do sorteio final realizado em 1º de abril, os vencedores da primeira partida estarão no Grupo D e enfrentarão a França, campeã de 2018, em sua partida de abertura. Os vencedores do segundo playoff estarão no Grupo E e iniciarão sua campanha na Copa do Mundo contra a Espanha.

O Brasil está no Grupo G, que também conta com Sérvia, Suíça e Camarões. O mundial do Catar tem início previsto para 21 de novembro e a final em 18 de dezembro.

Covid

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que está trabalhando “muito próximo” da Fifa para limitar a transmissão de covid na Copa do Mundo do Catar, que acontece entre 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano. Este será o primeiro grande evento esportivo aberto ao público desde o arrefecimento da pandemia.

Ahmed al Mandhari, diretor da OMS no Oriente Médio, disse em entrevista coletiva virtual que tanto o órgão quanto às autoridades do Catar vão buscar garantir que as medidas sanitárias estejam em vigor durante o Mundial. A intenção é proteger os turistas não só da covid, mas de outras doenças infecciosas emergentes.

“Como parte do mandato da Organização Mundial da Saúde para promover a saúde e o bem-estar, estamos trabalhando com a Fifa e o Catar para usar este evento global como uma oportunidade de aumentar a conscientização sobre estilos de vida saudáveis. Isso entre todas as faixas etárias em todo o mundo”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte