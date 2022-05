Esporte Felipão chega a acordo para assumir o Athletico-PR

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2022

Último trabalho de Felipão havia sido no Grêmio.

No mesmo dia em que o Athletico-PR anunciou a saída do técnico Fábio Carille, o clube da Baixada chegou a um acordo verbal nesta quarta-feira (4) para o substituto da função que será Luiz Felipe Scolari.

A informação publicada pelo portal “ge” dá conta de que a reunião entre as partes teve uma evolução rápida diante do agrado prévio de Felipão por conhecer a estrutura do Furacão e também pelas condições que se deram a proposta.

Nova função

Isso porque, além de exercer a função de treinador, o profissional que teve no Grêmio a sua última experiência entre julho e outubro de 2021 fará o papel de diretor de futebol, algo que aumentará seu leque de atribuições e também de influência nas decisões do departamento.

Outro ponto que pesou de maneira positiva para as tratativas foi que existe boa relação entre Scolari e as atuais figuras mais fortes na parte administrativa do Athletico, casos de Mario Celso Petraglia e Alexandre Mattos, Presidente do Conselho Deliberativo e CEO, respectivamente.

Felipão passou um período em Portugal com a família. O último trabalho dele foi no Grêmio, no ano passado. Aos 73 anos, ele é pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira, além de tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e campeão brasileiro.

Xingamentos

Alguns torcedores do Athletico foram ao CT do Caju, na noite desta quarta, para cobrar a delegação após a derrota por 5 a 0 para o The Strongest, na Bolívia, em jogo do grupo B da Libertadores.

O protesto seria feito no aeroporto. O Furacão desembarcou pela pista e evitou o contato com os torcedores. O grupo, de cerca de 40 pessoas, seguiu para o Centro de Treinamento e esperou a chegada dos jogadores por quase uma hora.

A polícia já aguardava a chegada para evitar um contato direto entre os reclamantes e os atletas. Mesmo assim, no momento em que o ônibus com a delegação aportou no CT do Caju, palavras de ordem e xingamentos foram ouvidos.

Não houve, contudo, nenhuma tentativa de agressão ou depredação do ônibus do clube.

O Athletico volta a campo contra o Ceará no sábado, às 20h30, na Arena da Baixada, pela quinta rodada do Brasileirão. Na Libertadores, o Furacão recebe o Libertad na quarta-feira, dia 18, às 19h, em casa.

