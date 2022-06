Esporte Fifa anuncia cidades-sede da Copa do Mundo de 2026

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) anunciou na noite desta quinta-feira (16) a relação de 16 cidades-sede da Copa do Mundo de 2026, que será disputada simultaneamente no Canadá, no México e nos Estados Unidos. A competição tem outro componente especial: será a primeira edição de um Mundial com 48 seleções.

No Canadá as escolhidas são Vancouver e Toronto, enquanto no México as partidas serão disputadas em Guadalajara, Monterrey e Cidade do México (capital). Já nos Estados Unidos, as seleções jogarão em Seattle, São Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadélfia, Miami e Nova York.

“Parabenizamos as 16 cidades-sede da Copa do Mundo por seu excelente compromisso e paixão. Hoje é um dia histórico, para todos nessas cidades e estados, para a Fifa, para o Canadá, os EUA e o México, que farão o maior show da Terra. Estamos ansiosos para trabalhar em conjunto com eles para entregar o que será uma Copa do Mundo sem precedentes e um divisor de águas, enquanto nos esforçamos para tornar o futebol verdadeiramente global”, disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

