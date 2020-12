Futebol Fifa anuncia que Mundial de Clubes de 2021 será no Japão

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Edição 2020 do Mundial será no Catar no início de 2021. (Foto: Twitter/Reprodução) Foto: Twitter/Reprodução Reunião virtual do Conselho da FIFA. (Foto: Twitter/Reprodução) Foto: Twitter/Reprodução

A Fifa disse nesta sexta-feira (4) que a edição 2021 do Mundial de Clubes acontecerá em dezembro do próximo ano no Japão. O anúncio foi feito durante reunião por videoconferência do conselho da entidade máxima do futebol mundial.

Ao contrário do que estava planejado anteriormente, a edição 2021 da competição não contará com 24 equipes, mas com sete, seguindo o modelo da edição de 2019, que foi conquistada pelo Liverpool (Inglaterra) em final contra o Flamengo.

“Os clubes e os fãs de clubes do todo o mundo querem [o Mundial de Clubes com 24 participantes]. Porém, antes temos que saber quando vamos fazer. É certo que será na China, mas ainda não decidimos quando”, declarou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

A próxima edição do Mundial de Clubes, a de 2020, acontece em fevereiro de 2021, no Catar. Quatro equipes já garantiram vaga na competição: Bayern de Munique (Alemanha), Al Ahly (Egito), Al Duhail (Catar) e Auckland City (Nova Zelândia).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol