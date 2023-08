Esporte Fifa anuncia suspensão provisória do presidente da Federação Espanhola de Futebol

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

Dirigente espanhol Luis Rubiales beijou à força a atacante Jenni Hermoso durante a premiação do título da seleção na Copa do Mundo Feminina. Foto: Reprodução Dirigente espanhol Luis Rubiales beijou à força a atacante Jenni Hermoso durante a premiação do título da seleção feminina na Copa do Mundo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Fifa anunciou, na manhã deste sábado (26), a suspensão provisória do presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales. O então presidente beijou à força a jogadora espanhola Jenni Hermoso durante a cerimônia de premiação da Copa do Mundo Feminina, na Austrália.

Com o anúncio, Rubiales está proibido de participar de quaisquer eventos relacionados a futebol tanto em solo espanhol como em qualquer parte do mundo.

Segundo o presidente do Comitê Disciplinar da Fifa, o colombiano Jorge Ivan Palacio, “valendo-se do uso do artigo 51 do Código Disciplinar da Fifa, decidiu suspender provisoriamente Rubiales de todo e qualquer evento relacionado a futebol em âmbitos nacional e internacional”.

A suspensão tem uma duração inicial de 90 dias, contando a partir deste sábado (26). Ela será reavaliada conforme seguirem as investigações do caso abertas pela entidade na última quinta-feira (24).

O comunicado fala, ainda, em preservar os direitos fundamentais da atleta Jenni Hermoso e promete tomar medidas caso Rubiales ou terceiros próximos a ele tentem entrar em contato com a campeã mundial, ou com pessoas do seu meio.

