Política Orçamento 2024: projeto prevê déficit zero no próximo ano

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O marco fiscal projeta que, para o exercício atual, receitas e despesas devem se anular. Foto: José Cruz/Agência Brasil O marco fiscal projeta que, para o exercício atual, receitas e despesas devem se anular. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Previsto para ser enviado ao Congresso nesta quinta-feira (31), o projeto de lei do Orçamento de 2024 terá déficit primário zero, conforme estabelece o novo arcabouço fiscal.

A garantia foi dada nesta sexta-feira (25) pelo secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, durante um evento que reúne autoridades e empresários. Durigan disse que o texto terá estimativas conservadoras de receitas.

“Vamos entregar na quinta-feira ao Congresso a Lei Orçamentária de 2024 com perfeito equilíbrio entre receitas e despesas, com déficit zero”, declarou o secretário executivo, ministro interino da Fazenda durante a viagem de Fernando Haddad à África.

O marco fiscal projeta que, para o exercício atual, receitas e despesas devem se anular (com banda de tolerância de 0,25 ponto percentual para mais ou menos).

Segundo o secretário, o governo está comprometido em respeitar o novo arcabouço fiscal, aprovado pelo Congresso nesta semana, bem como em ampliar investimentos.

Em contrapartida, economistas e agentes do mercado financeiro indicam que o governo dificilmente cumprirá a meta de resultado primário já no ano inaugural do novo marco fiscal.

Nos cálculos do governo, para atingir a meta é necessário que a arrecadação federal tenha elevação entre R$ 110 bilhões e R$ 150 bilhões.

Fundos exclusivos

Em relação à medida provisória para tributar fundos exclusivos, a ser editada nos próximos dias, Durigan afirmou que o Planalto não quer cobrar impostos de forma “draconiana” ou “desproporcional” e que está ouvindo os diversos setores, como o mercado financeiro e o Congresso, com diálogo e equilíbrio.

“A gente tem ouvido o mercado. Existem várias mesas de trabalho para que a gente faça algo razoável que seja dentro de uma curva ótima de atrair os investidores, explicar as vantagens disso e recompor as receitas que a Fazenda precisa para equacionar as contas públicas e poder avançar em programas sociais”, declarou o secretário executivo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/orcamento-2024-projeto-preve-deficit-zero-no-proximo-ano/

Orçamento 2024: projeto prevê déficit zero no próximo ano

2023-08-26