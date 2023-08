Brasil Apagão: relatório preliminar aponta desempenho abaixo do esperado em fontes de geração no Ceará

26 de agosto de 2023

A interrupção começou às 8h30 do dia 15 de agosto. Foto: Agência Brasil

O apagão registrado em 25 estados e o Distrito Federal no dia 15 de agosto, pode ter ocorrido por conta do desempenho abaixo do esperado das fontes de geração próximas à linha de transmissão Quixadá, no Ceará. É o que indica relatório preliminar do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

A avaliação foi apresentada e discutida durante primeira reunião técnica para a elaboração do Relatório de Análise de Perturbação, que deverá ser concluído em cerca de 30 dias. De acordo com o ONS, mais de mil profissionais participaram do evento online.

“A linha de investigação mais consistente aponta esse desempenho abaixo do esperado como um segundo evento que desencadeou todo o processo de desligamentos que aconteceram em seguida. O evento do dia 15 de agosto interrompeu mais de 22 mil MW de energia em 25 estados e no Distrito Federal”, disse o ONS, em nota.

A interrupção começou às 8h30 do dia 15 de agosto, com queda no fornecimento de 19 mil megawatts, cerca de 27% da carga total (73 mil MW) naquele horário. Uma nova reunião de avaliação está marcada para o dia 1º de setembro.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou na data que cerca de 29 milhões de brasileiros foram afetados pelo apagão.

“Mais ou menos um terço dos consumidores brasileiros foram atingidos. Nós temos entre 85 milhões a 90 milhões de consumidores, então em média de 27 a 29 milhões de brasileiros tiveram essa interrupção momentânea de energia”, declarou.

Inquérito

A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar as causas do incidente. A nota divulgada salienta que a investigação corre em sigilo e que “apura os crimes de sabotagem e atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública”.

A abertura do inquérito foi requisitada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ainda no dia do apagão. Em entrevista, Silveira afirmou ter enviado ofícios à Polícia Federal e à Abin (Agência Brasileira de Inteligência) para apurar “eventuais dolos” no incidente.

“Por se tratar de um setor altamente sensível, além de determinar as apurações devidas e internas pelo ONS [Operador Nacional do Sistema Elétrico], Aneel [Agência Nacional de Energia Elétrica] e nossas vinculadas, estou oficiando ao Ministério da Justiça para que seja encaminhado à Polícia Federal um pedido de instauração de inquérito policial para que apure com detalhes o que poderia ter ocorrido, além de diagnosticar apenas onde ocorreu”, disse o ministro na ocasião.

“Vamos encaminhar tanto à PF quanto para a Abin a instauração de procedimentos para apurar eventuais dolos nesse ocorrido”, acrescentou.

