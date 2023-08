Acontece InternetSul e Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia firmam parceria em prol do desenvolvimento tecnológico do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

Um termo foi assinado para ampliar a rede de conectividade e multisserviços no estado durante o Link ISP 2023. Foto: Clube de Vídeos Foto: Clube de Vídeos

O Link ISP 2023, um dos principais eventos de telecomunicações do Brasil, promovido pela InternetSul, reuniu mais de 500 empresas do setor em Gramado (RS) entre os dias 24 e 25 de agosto para apresentar as novidades em tecnologia e tendências de mercado aos provedores de serviços de internet. Com a temática “A era exponencial dos negócios”, o encontro gerou diversas parcerias e acordos comerciais, incluindo um compromisso de cooperação entre a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (Sict) e a associação dos ISPs gaúchos.

No palco principal do congresso, o secretário adjunto Raphael Ayub e o presidente da InternetSul, Alexandre Schuck, assinaram um termo estabelecendo que, juntas, a secretaria e a associação irão trabalhar para ampliar a rede de conectividade e multisserviços no estado. A parceria prevê a criação de grupos de discussão sobre o tema, uso de dados abertos do setor de telecomunicações para a formulação de políticas públicas e ainda estudos, avaliação e promoção de projetos e eventos em conjunto.

A InternetSul também se comprometeu a incentivar e apoiar ainda mais intensamente as ISPs e empresas dos mercados-satélite no estado, a fim de expandir a cobertura da rede de internet em solo gaúcho e melhorar a qualidade do serviço de banda larga ofertado aos clientes. Hoje, a entidade já assiste mais de 165 negócios do ramo. A Sict, por sua vez, irá respaldar iniciativas públicas e privadas que contribuam para o mesmo objetivo.

