Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

Nesta quarta-feira (15), a empresa fundada por Raul Anselmo Randon completa 45 anos de história com foco na continuidade das ações ESG. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (15), a RAR, empresa fundada por Raul Anselmo Randon, comemora 45 anos de história. O presidente executivo da companhia, Sergio Martins Barbosa, compartilha que além de comemorar esse legado, a empresa tem a ambição de alcançar um faturamento de R$1 bilhão nos próximos nove anos. Sergio destacou também, que um dos principais objetivos para o futuro é a continuidade e expansão das iniciativas ESG, como o selo de Bem-Estar Animal, investimentos em produção de biogás e estratégias de reutilização de água.

Ao longo desses 45 anos, a RAR consolidou sua posição como uma das principais produtoras de maçãs do país, tendo produzido mais de 2.5 milhões de toneladas do fruto e desempenhado um papel pioneiro na internacionalização do mercado de maçãs brasileiras. Além disso, a empresa, entre as líderes da produção e comercialização de queijos duros no país, atingiu a marca de mais de 468 mil formas de Gran Formaggio fabricadas. Este queijo tipo grana, o primeiro a ser produzido fora da Itália, está entre os principais produtos da RAR, reconhecido pela sua qualidade excepcional e sabor.

“ é um marco na história da RAR. Completamos 45 anos, e o que conquistamos ao longo dessa jornada é motivo de grande orgulho. Confirmamos nossa posição como os maiores produtores de leite do Rio Grande do Sul e estamos entre os 10 maiores do país. Recebemos o selo de Bem-Estar Animal em nossa fazenda e laticínio, reforçando nosso compromisso com práticas sustentáveis. Além disso, abrimos novos mercados para exportação, ampliando ainda mais nossa presença global”, afirmou o presidente do grupo.

Sergio também revelou que a empresa está desenvolvendo um plano de mitigação de gases estufa. “Estamos colaborando com a WayCarbon para elaborar um plano abrangente de redução de emissões em todas as nossas operações. Embora o projeto ainda esteja em fase de mapeamento, nossa meta é abordar de forma eficaz a emissão de poluentes pela RAR, analisando todas as áreas da empresa”, destacou.

Práticas ESG da RAR

Como uma das líderes do setor agroalimentar do Brasil, a RAR se destaca pelo uso de combustíveis renováveis em suas operações de laticínios. A geração de biogás a partir dos resíduos animais de sua fazenda leiteira resultou em uma economia de R$1,13 milhão no último ano. Sergio Barbosa informou que o sistema em uso produz aproximadamente 300 mil m³ de biogás anualmente, usado para alimentar as caldeiras da fábrica de laticínios. Além disso, a empresa alcançou a marca de 2,6 bilhões de litros de água economizados nos últimos seis anos, graças a práticas inovadoras de reutilização, como a reciclagem de água para limpeza dos free stalls, captação da água da chuva e tratamento das águas residuais, resultando em uma economia de mais de 430 milhões de litros em 2023.

A empresa também possui a certificação GLOBAL G.A.P. (Global/GoodAgriculturalPratice), que garante um produto seguro, livre de qualquer tipo de contaminação, permitindo assim sua comercialização nas maiores redes de produtos alimentícios do mundo.

Selo Bem-Estar Animal

A RAR se destaca como a primeira no sul do Brasil a conquistar o selo de Bem-Estar Animal em suas fazendas e produtos lácteos, como queijos, manteiga e creme de leite. Para obter essa certificação, a companhia passou por uma avaliação rigorosa. Através do protocolo de certificação da Integral Certificações, o órgão certificador conduziu uma auditoria detalhada para garantir o cumprimento dos requisitos. A empresa cumpriu integralmente os critérios avaliados, com o programa de certificação baseado em normas da Organização Mundial de Saúde e pesquisas adaptadas para a realidade da pecuária brasileira.

Sobre a RAR

A RAR, de Raul Anselmo Randon, teve origem na fruticultura, com o cultivo da maçã na década de 70. , é uma das maiores produtoras e comercializadoras da fruta no Brasil, comprometida com a inovação e a sustentabilidade. Com um legado voltado para o futuro, nos anos 1990, montou a primeira fábrica de queijo tipo grana fora da Itália lançando a marca Gran Formaggio. A empresa tem, em seu portfólio, queijo parmesão e uma linha de importados com queijos e acetos italianos, presuntos e salames italianos e espanhóis, e azeites de oliva chilenos. A linha de derivados é composta por creme de leite fresco e manteiga. A empresa continua a definir padrões na indústria, destacando-se pelo compromisso ambiental e práticas de negócios responsáveis. A RAR, com sede em Vacaria (RS), ainda conta com linha de 32 rótulos entre vinhos e espumantes, nacionais e importados, e azeite de oliva a partir de produção própria. Esses e outros produtos com a qualidade RAR podem ser encontrados na loja virtual www.spacciorar.com.br.

