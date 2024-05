Acontece Rede de Farmácias São João mobiliza comboio de doações para ajudar desabrigados no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











34 caminhões de doações serão entregues neste sábado na região Metropolitana. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Rede de Farmácias São João organizou uma força-tarefa para ajudar as vítimas do maior fenômeno catastrófico natural já registrado no Rio Grande do Sul. Um comboio com 34 caminhões carregados de doações está a caminho de abrigos na Região Metropolitana, levando alívio e esperança a milhares de desabrigados.

Com a colaboração de inúmeros parceiros, indústrias e empresários de todo o Brasil, a Rede de Farmácias São João conseguiu montar mais de 15 mil kits de inverno, contendo um travesseiro, duas mantas, duas toalhas e doze peças de roupa íntima; e 15 mil kits de higiene e amenidades que incluem papel higiênico, sabonetes, creme dental, escova de dente, lenços umedecidos, balas e chocolates.

A ação solidária contou com o apoio de mais de 300 voluntários, incluindo profissionais da saúde. Pelo segundo fim de semana consecutivo, mais de cem médicos e outros profissionais da área de saúde estão abrigados no Centro de Distribuição (CD) da Rede de Farmácias São João em Gravataí. Esses voluntários estão prestando atendimento médico e apoio psicológico aos desabrigados e recebem espaço para descanso, banho e alimentação no CD.

Em um momento de grande necessidade, a Rede de Farmácias São João reafirma seu compromisso com a comunidade, mostrando que a solidariedade e a responsabilidade social são pilares fundamentais de sua atuação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/rede-de-farmacias-sao-joao-mobiliza-comboio-de-doacoes-para-ajudar-desabrigados-no-rio-grande-do-sul/

Rede de Farmácias São João mobiliza comboio de doações para ajudar desabrigados no Rio Grande do Sul

2024-05-24