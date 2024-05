Acontece Posse de Marcelo Arruda para presidência da Famurs será no dia 28 de maio

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Solenidade, que marca o início da Gestão 2024/2025, será realizada na sede da Famurs. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) realiza na próxima terça-feira (28) a cerimônia de posse do conselho de administração para a gestão 2024/2025. Na oportunidade, o atual presidente e prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi, passará o comando da entidade para o prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda.

A solenidade será realizada na sede da Famurs e será restrito para familiares, autoridades e colaboradores da entidade. O evento será transmitido pelo Facebook e YouTube no canal da Famurs. Conforme os presidentes Orsi e Arruda, apesar do momento ser delicado, é preciso seguir o regimento e respeitar os prazos estabelecidos.

A indicação de Marcelo Arruda obedece a um acordo firmado entre os partidos com mais prefeitos no estado. Estabelecido em 2005, o acerto determina o rodízio de legendas na direção da entidade entre 2021 e 2024. Como o PTB (atual PRD) foi o quarto partido com maior número de prefeitos eleitos no RS em 2020, obteve o direito de escolher o presidente da Famurs em 2024. O Progressistas e o MDB foram os primeiros a compor o rodízio.

Na oportunidade, também serão empossados os prefeitos que assumirão como vice-presidentes da Federação. São eles: prefeita de Balneário Pinhal, Márcia Tedesco (PRD); prefeito de Portão, Delmar Hoff (PDT); prefeito de Jacutinga, Carlos Alberto Bordin (MDB); prefeito de Alegrete, Márcio Amaral (MDB); prefeito de Mostardas, Moises Pedone (PSDB); prefeito de Nova Santa Rita, Rodrigo Battistella (PT); e prefeito de Barros Cassal, Adão Camargo (PSB).

Nova presidência

Marcelo Arruda, 40 anos, é empresário formado em Contábeis e Direito pela Universidade Regional Integrada (URI). Iniciou na política aos 18 anos, quando se filiou ao PTB. Arruda foi presidente do Diretório Central dos Estudantes, por três gestões da URI; atuou como secretário municipal da Fazenda de Barra do Rio Azul, de 2008 a 2010; em 2012 assumiu como diretor administrativo da Secretaria Estadual de Assistência Social e Metroplan.

Em 2016, foi eleito prefeito de Barra do Rio Azul e, em 2020, reeleito. Neste período, foi também atuou como presidente da Câmara Temática dos Municípios Sem Acesso Asfáltico (2019 a 2023); presidiu a Associação dos Municípios do Alto Uruguai, a Amau (2023); além de ser vice-presidente da Famurs nas gestões 2019/2020, de Dudu Freire, e 2023/2024, de Luciano Orsi.

Entre as bandeiras da gestão, Arruda pretende atuar em ações voltadas para o apoio a reconstrução dos municípios com obras preventivas e crescimento sustável. Outra defesa será o do agronegócio sustentável e automatizado, como meio de desenvolvimento das pequenas e médias cidades. Conforme Arruda, sua gestão também será marcada pelo diálogo e sinergia com o governo estadual, governo federal e demais entidades.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/posse-de-marcelo-arruda-para-presidencia-da-famurs-sera-no-dia-28-de-maio/

Posse de Marcelo Arruda para presidência da Famurs será no dia 28 de maio

2024-05-24