Buscando aprimorar seu conhecimento e entender como grandes cooperativas europeias lidam com o ESG, o Sicoob Credicapital participou da missão internacional “Gestão de Cooperativas ESG” em Toulouse, na França. O tópico foi oferecido pela Escola de Negócios ISAE, através do Programa ESG+Coop, do qual a cooperativa já participa de uma formação com encontros virtuais semanais, desde abril de 2023, em que cada letra da sigla é estudada a fundo.

A Supervisora de Comunicação Marketing e Eventos do Sicoob Credicapital, Solange Ceron, representou a cooperativa na missão, realizada na Toulouse Business School, uma das mais renomadas escolas de negócios do mundo. Solange destacou que a Europa está na vanguarda do debate sobre ESG, impulsionada por um ambiente regulatório robusto e uma cultura voltada para a sustentabilidade.

“Ao longo da semana, participei ativamente de aulas, debates, palestras ministradas por especialistas e visitas técnicas. Essas atividades ampliaram significativamente minha compreensão sobre estratégias de negócios sustentáveis e socialmente responsáveis, aprofundando meu conhecimento sobre as questões ESG”, disse Solange.

O próximo passo para o Sicoob Credicapital é reunir os conhecimentos adquiridos e entender como essas práticas podem ser adaptadas e implementadas no dia a dia da cooperativa, beneficiando seus cooperados e contribuindo para um futuro mais sustentável.

