Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

Ação “Correndo pelo RS” beneficiará o Instituto Moinhos Social com recursos para atender a população gaúcha. Inscrições poderão ser feitas a partir desta sexta-feira. Foto: Marcio Rodrigues Foto: Marcio Rodrigues

Em um momento de dificuldade enfrentado pelo Rio Grande do Sul devido às recentes inundações, a New Balance 42K Porto Alegre está se mobilizando para ajudar a população local através da ação “Correndo pelo RS”. A Run Sports, organizadora da prova, abriu as inscrições para a edição de 2025, que ocorrerá no dia 27 de abril do próximo ano, destinando parte da arrecadação ao Instituto Moinhos Social, vinculado ao Hospital Moinhos de Vento.

A iniciativa solidária destinará R$ 30 de cada inscrição para o Instituto Moinhos Social, uma entidade reconhecida por suas ações sociais voltadas para pessoas em situação de vulnerabilidade. Localizado em Porto Alegre, o Instituto consolida as atividades sociais do Hospital Moinhos de Vento, um dos principais hospitais do estado e referência nacional em atendimento médico e clínico. As iniciativas da instituição abrangem projetos nas áreas de educação, saúde, assistência social, meio ambiente, cultura e esporte.

Além da contribuição automática através das inscrições, os participantes da New Balance 42K Porto Alegre 2025 terão a oportunidade de realizar doações adicionais ao Instituto Moinhos de Vento no site oficial da corrida.

“A New Balance se solidariza com toda a população do Rio Grande do Sul neste momento difícil e deseja que o estado se recupere o mais rapidamente possível. Fomos extremamente acolhidos pelos gaúchos na primeira edição da New Balance 42K Porto Alegre neste ano e agora queremos retribuir todo este carinho com a ação ‘Correndo pelo RS’. A prova ganhou um novo significado para 2025 diante do que vem acontecendo e estamos muito engajados para que esta iniciativa ajude quem precisa”, afirmou Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance.

Claudio Soirefmann, proprietário da Run Sports, também destacou a importância da ação: “Destinaremos os recursos arrecadados por meio da New Balance 42K Porto Alegre ao Instituto Moinhos Social por ser uma instituição com bastante credibilidade junto à sociedade gaúcha, com muitos resultados positivos em ações sociais de impacto. Eles já vêm fazendo um ótimo trabalho no auxílio para pessoas que foram afetadas pelas inundações no estado e temos certeza de que irão utilizar da melhor forma possível as doações feitas por meio da prova”.

Para a edição de 2025, a New Balance 42K Porto Alegre trará uma ampliação significativa no número de participantes. Em sua primeira edição, realizada recentemente, a prova contou com 7 mil corredores. No próximo ano, serão disponibilizadas 10 mil inscrições, divididas nas quatro distâncias da programação: 5k, 10k, 21k e 42k.

As inscrições para a New Balance 42K Porto Alegre 2025 podem ser feitas no site oficial.

