Inter Inter retorna aos gramados com derrota por 2 a 1 para o Belgrano na Sul-Americana

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

Sem ritmo de jogo, o Colorado encontrou dificuldades durante a partida contra os argentinos.

Após um mês sem entrar em campo por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, o Inter perdeu por 2 a 1 para o Belgrano-ARG na noite dessa terça-feira (28). Válida pela 6ª rodada do Grupo C da Sul-Americana, a partida foi disputada na Arena Barueri, em São Paulo. Com o resultado, a equipe comandada por Eduardo Coudet ocupa a terceira colocação, com 5 pontos. O próximo duelo do Colorado será no sábado (1º) contra o Cuiabá, em Mato Grosso, pelo Campeonato Brasileiro.

O jogo

O primeiro tempo na Arena Barueri foi de domínio colorado por 40 minutos. Com boa posse de bola e presença ofensiva, o time treinado por Eduardo Coudet conseguiu criar boas chances de gol e incomodar o Belgrano, mas apenas aos 38 minutos da primeira etapa que o gol saiu. Rafael Borré recebeu livre cruzamento de Wesley e só empurrou para abrir o placar em Barueri.

Depois de abrir o placar, porém, o Inter desligou e tomou a virada com dois gols em um espaço de três minutos. No primeiro, Renê errou a saída de bola e viu Robert Renan salvar chute de Reyna em cima da linha, mas no rebote Chavarría empatou. Logo depois, o mesmo camisa 19 recebeu livre e, de cabeça, virou o jogo.

Na segunda etapa, o Inter seguiu pressionando os argentinos em busca de mudar o resultado da partida, mas foi pouco efetivo.

Uniforme “embarrado”

O Colorado entrou em campo contra o Belgrano-ARG, pela Sul-Americana, e um detalhe chamou a atenção: o clube utilizou uniforme com aspecto de barro, em homenagem para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

Além da homenagem, o clube ainda anunciou que os uniformes serão autografados por todos os atletas e leiloados. Todo o lucro que será revertido para o Rio Grande do Sul.

“Hoje jogamos com uma camiseta diferente. Não apenas para manifestar uma causa, mas como pedido de ajuda, pois a tragédia não acabou. E essa camisa “embarrada” estará assinada por todos os atletas e disponível em um leilão virtual, com 100% do lucro revertido para o Rio Grande!”, escreveu o clube em suas redes sociais.

Ficha técnica

– Inter: Rochet; Bustos (Bruno Henrique), Vitão, Robert Renan (Gustavo Prado) e Renê; Fernando (Alario), Maurício (Aránguiz) e Alan Patrick; Wesley, Borré e Enner Valencia Técnico: Eduardo Coudet.

– Belgrano: Losada; Moreno, Rébola e Baldi (Delgado); Barinaga, Heredia, Quignon, Metilli (Lencioni) e Velázquez (Troilo); Chavarría (Matías Suárez) e Reyna. Técnico: Juan Carlos Real.

– Arbitragem: Alexis Herrera (VEN). Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN). VAR: Fernando Vejar (CHI).

2024-05-28