Rio Grande do Sul Tradicionais atividades do Dia do Desafio, neste ano, serão voltadas a auxiliar os afetados pelas enchentes

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











O DDD tem a proposta de despertar o interesse das pessoas pela prática de esportes e hábitos saudáveis. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As tradicionais atividades do Dia do Desafio (DDD), há décadas promovidas pelo Sesc sempre na última quarta-feira de maio, serão, em 2024, voltadas ao auxílio aos afetados pelas enchentes que assolam o Rio Grande do Sul.

Em várias partes do País, o “desafio” proposto nesta quarta-feira (29) será a doação de leite ou de valores em dinheiro ao Pix do Sesc Mesa Brasil (mesabrasil@sesc-rs.com.br) em prol dos afetados pela tragédia climática. Entre as 52 Unidades gaúchas do Sesc/RS, atividades especiais estão sendo preparadas a fim de garantir auxílio às comunidades de acordo com as diferentes necessidades de cada região.

As que estiverem em operação viabilizam programações que aliem a solidariedade à prática de atividades físicas, principal objetivo do DDD. Já as que eventualmente estiverem inoperantes organizam blitz solidárias, entre outras ações que serão divulgadas em detalhes, em breve, pela coordenação de cada cidade.

“Há muito tempo, a solidariedade é parte do DDD, através do chamado Desafio Solidário, que promovia a arrecadação de litros de leite pelas cidades participantes em prol de pessoas em situação de vulnerabilidade. Neste ano, diante de tudo o que temos vivido, não poderíamos deixar de intensificar essa corrente solidária em prol dos gaúchos. Então, voltaremos a colocar milhares de pessoas para se movimentarem, mas, dessa vez, em favor do próximo”, resume a gerente interina de Esporte, Lazer e Turismo do Sesc/RS, Melissa Stoffel.

Em Santa Maria, serão diversos pontos de arrecadação para auxiliar as comunidades afetadas pelas inundações no Rio Grande do Sul.

Até a data, itens como absorventes, fraldas, cobertores, roupas de cama, produtos de higiene pessoal (sabonetes, pasta de dente, escova de dentes) e leite UHT estarão sendo coletados no Sesc, no Senac, no Sindilojas Região Centro na Brigada Militar, no Maple Bear, no 255 Crossfit, no Go Fit, e Shopping Praça Nova.

Em Santana do Livramento, as ações acontecerão na Praça General Osório (Rua dos Andradas, s/n) e, em caso de chuva, no Ginásio Guanabara (Rua Uruguai, 1969). A partir das 8h, o local receberá donativos de caixas de leite UHT, água mineral, produtos e materiais de higiene e limpeza, que serão destinados às vítimas das enchentes.

Às 9h, haverá um treino coletivo de corrida e uma caminhada dirigida com percurso de 2km pelas ruas principais do município. Ao longo do dia, até às 16h, serão realizadas aulas de pilates, alongamento, treino funcional e arvorismo, com uma ponte suspensa.

Sobre o DDD

O Dia do Desafio foi criado nos anos 1980, no Canadá, com a proposta de despertar o interesse das pessoas pela prática de esportes e hábitos saudáveis.

Coordenado no Brasil pelo Sesc, desde 1995, o Dia do Desafio é uma iniciativa da TAFISA (The Association For International Sport for All) e conta com o apoio da ISCA (International Sport and Culture Association) e da UNESCO.

Em sua essência, ele é um movimento comunitário que envolve poderes públicos, instituições privadas e cidadãos trabalhando em parceria para mobilizar o maior percentual de participantes a praticarem ao menos 15 minutos de atividade física no dia. Mais informações podem ser obtidas no site www.sesc-rs.com.br/diadodesafio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/tradicionais-atividades-do-dia-do-desafio-neste-ano-serao-voltadas-a-auxiliar-os-afetados-pelas-enchentes/

Tradicionais atividades do Dia do Desafio, neste ano, serão voltadas a auxiliar os afetados pelas enchentes

2024-05-28