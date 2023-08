Acontece TRF4 disponibiliza mais de R$ 450 milhões em RPVs autuadas em julho de 2023

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2023

Segundo o Tribunal, o pagamento das Requisições de Pequeno Valor estará disponível para saque a partir do dia 30 de agosto. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) informou que o pagamento das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) recebidas no tribunal no mês de julho de 2023 e devidas pela União Federal, suas autarquias e fundações estará disponível para saque pelos beneficiários a partir do dia 30 de agosto.

Em todas as agências em que a Caixa e o Banco do Brasil estão atendendo presencialmente, será realizado o pagamento de RPVs tanto das varas federais quanto das varas estaduais no âmbito da competência delegada, estes mediante apresentação do alvará de levantamento que deverá ser expedido pelo juízo da execução.

Pagamento por transferência bancária

É possível realizar o saque dos valores por meio de transferência bancária. A transferência pode ser feita com acesso a uma nova ação no processo originário chamada “Pedido de TED” (exclusivamente para processos que tramitam em varas federais) para a informação dos dados bancários necessários à emissão da TED pelos bancos. Para ler o tutorial de utilização da nova ferramenta que agiliza os pagamentos basta acessar o link: https://bit.ly/39Mn5Eh.

Para as RPVs cujo processo originário é de comarca estadual no âmbito da competência delegada, o alvará de levantamento deverá ser assinado digitalmente e conter os dados abaixo citados, para permitir ao banco a transferência dos valores à conta indicada no alvará. Os alvarás deverão ser remetidos pelos juízos aos bancos pelo SISCOM e deverão ser endereçados à agência 0652 quando se tratar de depósito na Caixa Econômica Federal ou à agência 3798, quando o valor tiver depositado no Banco do Brasil.

Na petição ao juízo estadual, deverão ser informados os seguintes dados:

– banco;

– agência;

– número da conta com dígito verificador;

– tipo de conta;

– CPF/CNPJ do titular da conta;

– declaração de que é isento de imposto de renda, se for o caso, ou optante pelo SIMPLES.

Informações sobre correntistas do BB (RPV de qualquer valor) e demais beneficiários de RPVs depositadas no BB no valor máximo de R$ 1 mil e que não exijam alvará de levantamento neste link: https://bit.ly/3HMRGhC.

Valores

O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou ao TRF4 os limites financeiros no valor de R$ 450.862.552,36. Deste montante, R$ 384.329.155,63 correspondem a matérias previdenciárias e assistenciais, como revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios, que somam 20.248 processos, com 26.760 beneficiários.

Do valor total liberado, no Rio Grande do Sul, estão sendo disponibilizados R$ 190.616.962,40, para 17.156 beneficiários. Já em Santa Catarina, 11.251 beneficiários vão receber R$ 135.328.309,43. Para o estado do Paraná, será pago o montante de R$ 124.917.280,53, para 9.548 beneficiários.

Em caso de dúvidas, a Secretaria de Precatórios do TRF4 disponibiliza dois números para esclarecimentos: (51) 3213-3470 e (51) 3213-3473.

