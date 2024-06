Acontece Como a TV box está revolucionando a forma de ver televisão

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

A reunião de canais de televisão e plataformas de streaming é uma vantagem de produtos como a Box Claro TV+. Foto: Divulgação Depois que um TV Box é infectado, ele pode ser usado em várias atividades ilegais. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Uma nova tendência no Brasil e mundo afora, as TV boxes se apresentam com a proposta de unir canais de televisão aberta e fechada a plataformas de streaming. Desta forma, o cliente consegue acessar uma maior gama de conteúdos a partir de uma mesma estrutura, de forma econômica e facilitada.

A Claro é uma das empresas que oferece serviços do tipo, com a Box Claro TV+. “A revolução está em agregar os conteúdos em um só lugar. É a TV e o streaming juntos”, explica o diretor de Produto da Claro, Alessandro Maluf.

De acordo com Maluf, uma das maiores vantagens da box é a busca centralizada pelos conteúdos, em que a pessoa não precisa pesquisar em meios externos onde o material audiovisual está disponível ou será veiculado. A busca pode ser feita diretamente no menu da Claro TV+, que irá direcionar ao conteúdo, independentemente de onde ele estiver ancorado.

O menu centralizado facilita saber, por exemplo, qual canal transmitirá um jogo de futebol, uma corrida de carro ou um show. A ferramenta é útil, ainda, para descobrir em qual plataforma de streaming está disponível uma série ou filme.

“Hoje o mercado de conteúdo está muito fragmentado com essa quantidade de aplicativos por streaming. A nossa proposta aqui é resolver essa dor do cliente. É ter tudo em um só lugar, no conforto e economia, junto com a Claro”, conta Maluf. De acordo com o diretor, o serviço busca otimizar a proposta de custo-benefício da televisão por assinatura, com mais e melhores opções de entretenimento por um valor mais baixo que serviços de TV à cabo.

Mesmo o pacote mais simples da box, por R$ 99,90, oferece, além de mais de 120 canais, assinaturas da Netflix e da Globoplay.

Outras vantagens

As TV boxes, por terem seu funcionamento atrelado à internet, também são de fácil instalação, já que não necessitam de cabeamento. Por essa razão, os próprios clientes são capazes de colocar o produto em funcionamento dentro de poucos minutos. Essa característica faz com que a box seja portátil, podendo ser utilizada em diversos lugares.

No caso da Claro, isso amplia a área de cobertura dos serviços para além da área cabeada, permitindo que mais pessoas tenham acesso aos canais e streamings oferecidos na box.

“Esta é a mudança que a gente vem trazendo para o mercado. Indo além da agregação dos conteúdos, esse serviço da Claro agrega também um hub de casa conectada, com a Alexa integrada”, explica. A box ainda transforma a televisão onde está instalada em “smart” e permite que o conteúdo seja gravado e pausado.

TV Pampa na Box Claro TV+

A TV Pampa está no canal 508 da Claro TV+, com programação disponível para todo o Brasil. Essa é a primeira vez que uma empresa de comunicação regional está presente na box. O cliente Claro que assina o serviço pode gravar e assistir os programas da emissora gaúcha a qualquer momento.

Além disso, no atual período de calamidade pública enfrentado pelo Rio Grande do Sul, a TV Pampa e a Claro firmaram uma parceria para que todos possam ter acesso gratuito à emissora gaúcha pelo app Claro TV+. A decisão é válida para o país todo e tem como objetivo fomentar a disseminação da informação veiculada por um veículo jornalístico regional de confiança.

