Tecnologia iPhone começa a vibrar sem notificação e incomoda usuários

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

Até o momento, não existe uma causa confirmada para o incidente. Foto: Reprodução Até o momento, não existe uma causa confirmada para o incidente. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Diversos relatos nas redes sociais apontam para um problema de “vibração fantasma” do iPhone: o aparelho começa a vibrar mesmo sem nenhuma notificação no momento. A pessoa, então, abre o celular e vê que não há nada novo.

Uma publicação de 24 de maio feita no X pelo perfil @caismila fala sobre o problema e já acumula mais de 16 mil compartilhamentos na rede, além de várias respostas de consumidores que também passam pela mesma situação. As mesmas reclamações também foram encontradas no Instagram.

Por que isso acontece?

Até o momento, não existe uma causa confirmada para o incidente, que pode ser um bug do sistema ou um problema relacionado a um app específico. Alguns relatos dizem que a vibração acontece após receber mensagens de conversas arquivadas no WhatsApp, enquanto outras pessoas dizem que o aviso é acompanhado do ícone de geolocalização na tela, mas ainda não é possível indicar o motivo por trás do ocorrido.

O engenheiro Victor Candemil é uma das pessoas que passou pela situação: “Acontece uma vibração com o celular desbloqueado, como se tivesse recebido uma notificação, mas não tem nada de novo para ver. Já está há uns quatro ou cinco dias assim”, comenta.

Vale notar que o problema parece afetar muitos brasileiros, mas não existem relatos do ocorrido em outras regiões no fórum oficial da Apple e em comunidades sobre iOS no Reddit. Alguns comentários sobre o problema em inglês foram publicados no Reddit em setembro do ano passado, mas não existem mensagens mais recentes.

Como resolver

Ainda não dá para resolver o problema sem descobrir a causa dele. Nesse caso, vale a pena testar alguns métodos e verificar se o celular para de vibrar sem motivo:

– Reinicie o aparelho;

– Desative e ative a vibração novamente;

– Caso o ícone de localização apareça, toque para ver qual aplicativo está usando-a e veja as configurações de notificação;

– Atualize os apps do sistema.

A situação provavelmente será corrigida com uma atualização do próprio iOS ou do aplicativo responsável pelas notificações. Enquanto isso, você pode relatar o problema no canal oficial de feedback da Apple (em inglês) em apple.com/feedback/iphone.

