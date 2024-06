Acontece Governo italiano envia ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

O embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, e o cônsul-geral em Porto Alegre, Valerio Caruso, acompanharam a chegada do avião com muito orgulho e carinho. A entrega oficial da ajuda humanitária italiana também será acompanhada por eles. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Por iniciativa do Ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, o governo italiano enviou um avião militar com ajuda humanitária para as vítimas das inundações que atingiram dramaticamente o Rio Grande do Sul. A iniciativa é organizada e financiada pela Direção-Geral para a Cooperação e o Desenvolvimento do Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da Itália (MAECI) em colaboração com o Programa Alimentar Mundial (PAM) das Nações Unidas.

O avião partiu da Base de Pronto Intervento Umanitario das Nações Unidas (UNHRD) de Brindisi, no sul da Itália e pousou nesta quarta-feira (29) na Base Aérea de Canoas. A aeronave B-767 transportou material conforme solicitado pelas autoridades brasileiras, incluindo equipamentos especializados para emergências humanitárias, como medicamentos e suprimentos médicos para o tratamento de cerca de 100.000 pessoas pelo período de três meses, tendas para 4.500 pessoas, 5 geradores de 60 kVA/h, 2 potabilizadores capazes de produzir 64.000 litros de água potável por dia, 4 tanques de 10.000 litros para armazenamento de água potável, totalizando 30 toneladas de bens.

