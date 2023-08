Acontece Presidente da Rede Pampa reforça o poder da informação no Link ISP 2023, maior evento de telecomunicações do Sul do Brasil

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2023

Alexandre Gadret foi um dos palestrantes do palco principal do congresso. Foto: O Sul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dos principais eventos de telecomunicações do Brasil, o Link ISP 2023, promovido pela InternetSul, está acontecendo nesta semana em Gramado, na Serra Gaúcha. O encontro reúne provedores de serviços de internet e demais empresas do segmento para discutir as tendências do mercado e expor novidades em tecnologia, produtos e soluções para a área.

O presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, foi um dos palestrantes do palco principal do congresso, apresentando o painel “O poder da informação”, a partir dos mais de cinquenta anos de experiência da empresa, único grupo 100% gaúcho atuante em TV, Rádio, Jornal e Internet.

Em sua fala, Gadret destacou os diversos desafios do momento atual, em que todos possuem enorme acesso à informação e o papel da mídia está sendo ressignificado. O gestor frisou a necessidade dos veículos exercerem uma função de referência, selecionando e indicando ao público o que é realmente importante e merecedor de atenção. “Mais do que nunca, precisamos questionar o que recebemos como notícia, checando fontes, dados e diferentes possibilidades de interpretação antes de repassar às pessoas, preservando e reforçando a confiança nos veículos tradicionais”, defendeu.

A palestra também mostrou a forma como a Rede Pampa trabalha com a informação em seus diferentes canais, pensando nos diversos públicos que alcança. Hoje, além da TV Pampa e do Jornal e Portal O Sul, o grupo também possui 16 emissoras de Rádio. “Nós atingimos 51% do público ouvinte de toda a Região Metropolitana e capital. É o compromisso com a comunidade local e com a credibilidade de bem informar que faz a diferença na vida das pessoas”, explicou o presidente. Gadret ainda ressaltou a importância da atualização tecnológica e da conectividade para garantir que todos possam acessar esta informação qualificada a qualquer momento e em qualquer lugar.

2023-08-25