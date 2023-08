Acontece CASACOR RS 2023 constrói cabana de luxo assinada pelo arquiteto Saymon Dall Alba em parceria com a Audi

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2023

O projeto, que foi erguido em 43 dias, entra no circuito da mostra já à venda na sua totalidade e pode adquirido e transportado para qualquer local do Brasil Foto: Cristiano Bauce Cabana Noma. Foto: Cristiano Bauce Foto: Cristiano Bauce

Uma cabana de luxo construída em apenas 43 dias deve chamar atenção dos visitantes que forem conferir os projetos de arquitetura e decoração da CASACOR RS 2023, evento que acontece de a , na Rua Carlos Trein Filho, 705, no coração do bairro Bela Vista, em Porto Alegre.

Assinada pelo arquiteto gaúcho Saymon Dall Alba, nome à frente do Estúdio Saymon Dall Alba, a cabana une o conforto do glamping (espécie de “camping com glamour”), com a tecnologia da Audi Top Car. No espaço, é exposto um modelo 100% elétrico da Audi: e-tron Sportback Performance no valor de 646.9990. Em meio ao cenário urbano do terreno que abriga a mostra, a construção foi integrada à vegetação preservada através dos traços característicos do trabalho do arquiteto, especializado na criação de cabanas e hospedagens de alto padrão.

A marca automobilística alemã e o arquiteto apresentarão uma experiência memorável para o público visitante da mostra: o futuro da mobilidade premium inserida na urbanidade bucólica da cabana de alto padrão, cujo design cria uma atmosfera acolhedora contemporânea e conectada à natureza.

Batizada de CABANA NÔMA, a construção entra no circuito já à venda na sua totalidade. Ao ser adquirida, pode ser transportada para qualquer local do Brasil. Essa característica inspirou o conceito e o nome do projeto. NÔMA, palavra derivada de nômade, traduz o desejo de descoberta e de constante movimento. Apresentar a arquitetura como um experiência de conexão entre a natureza e a tecnologia, foi o ponto de partida do arquiteto para concepção do trabalho.

Equilibrando privacidade e perspectiva, a planta livre da CABANA NÔMA permite criar uma sensação de fluidez e serenidade, proporcionada através da luz natural que emana livremente entre os ambientes. O espaço exterior oferece uma área de convívio ao ar livre com um lounge confortável e um fogo de chão, promovendo momentos de conexão e contemplação da natureza. Outro destaque é uma estação de carregamento para veículos elétricos.

Proporcionando um equilíbrio perfeito entre luxo e tecnologia, os interiores receberam mobiliário brasileiro assinado por designers como Guilherme Wentz, Roberta Banqueri e Ronald Sasson (Casa de Alessa), além de uma cozinha moderna e equipada. No quarto principal, os visitantes desfrutarão de uma experiência de descanso e relaxamento, com uma janela estrategicamente posicionada logo acima da cama, permitindo a apreciação de uma vista privilegiada do Audi. Integrados, seus quatro ambientes internos são permeados por amplas janelas de vidro, que oferecem vistas deslumbrantes para apreciação da paisagem ao seu redor. As fotografias Trailer 1 e 2, fotografias de Romy Pocztaruk (80X80), 2012, também da Casa de Alessa, ganharam destaque na parede e inspiraram o nome do projeto.

Com uma abordagem sustentável e através da combinação de materiais comprometidos com conceitos de reintegração como light steel frame, elementos metálicos em contraste com materiais naturais como madeira, tons de pedra e cores claras, a cabana traduz o estilo contemporâneo característico de Saymon.

Sobre Saymon Dall Alba

Formado pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), em 2014, e com cursos na Escuela Tecnica Superior de Arquitectura em Sevilla, na Espanha, Saymon comanda o Estúdio Saymon Dall Alba, com uma equipe de profissionais especializados. Além de tocar empreendimentos em áreas rurais de municípios como Caxias, Cambará do Sul, Antônio Prado e São Francisco de Paula, o escritório já chegou a São Paulo, Ceará, Santa Catarina e Vitória. Atualmente, o escritório trabalha projetos em andamento em diversos estados do Brasil. Na onda do glamping e do movimento das tiny houses (micro-casas com conceito sustentável), a maioria são propostas voltadas para AirBnb (aplicativo de hospedagem), que envolvem conexão com a natureza, mas com todo o conforto possível.

Sobre o Audi e-tron

Com visual esportivo e linhas fluídas, o primeiro modelo e-tron foi lançado no Brasil em abril de 2020 como o primeiro veículo 100% elétrico da fabricante. O carro faz parte da linha de veículos elétricos (EV) da Audi e representa seu compromisso com a mobilidade sustentável. Com impressionantes capacidades de desempenho, foi projetado para oferecer uma longa autonomia elétrica, atendendo às necessidades de condução diária e viagens de longa distância.

No interior do veículo, um espaço luxuoso e tecnologicamente avançado, reflete o compromisso da Audi com a qualidade premium. O modelo possui uma cabine espaçosa com materiais de alta qualidade, assentos confortáveis e uma variedade de recursos e tecnologias inovadoras, incluindo um painel de instrumentos digital, telas sensíveis ao toque para entretenimento e controle de climatização, sistemas avançados de assistência ao motorista e recursos de conectividade.

