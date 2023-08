Acontece Conferência Mentes Brilhantes traz Joel Jota e palestrante internacional em sua segunda edição

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2023

Evento acontece no dia 17 de outubro, no Auditório Araújo Vianna. Ingressos já estão disponíveis.

Após o sucesso da estreia, que atraiu um público de mais de 3 mil pessoas, a Conferência Mentes Brilhantes já tem agendada sua edição para o dia , no Auditório Araújo Vianna. O evento á como tema central “O sucesso a partir das pessoas”, contribuindo para a jornada de empreendedores que buscam conhecimento para liderar com habilidade e formar equipes vencedoras. Entre as atrações já confirmadas, destacam-se três nomes importantes da área: Joel Jota, Francisco Destino e José Roberto Marques.

O renomado empresário na área do desenvolvimento humano e especialista em alta performance, Joel Jota, é escritor best-seller com mais de 6 milhões de livros vendidos. Com um impressionante histórico como ex-atleta da seleção brasileira de natação, conquistou 17 campeonatos brasileiros e possui uma base de seguidores de mais de 7 milhões em suas redes sociais. Além disso, ele é o novo jurado fixo da 8ª temporada do programa de empreendedorismo Shark Tank Brasil, com previsão de exibição em setembro no canal Sony.

Respeitado e experiente no campo da Programação Neurolinguística para o Alto Desempenho e Liderança Corporativa, Francisco Destino é uma figura de destaque. Ele foi o primeiro angolano a ser convidado a palestrar na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Durante o evento, compartilhou as suas experiências e insights sobre o poder da mudança comportamental, inspirando os participantes a alcançarem seus objetivos mais elevados. Com formação acadêmica em Sociologia, pós-graduação em Assessoria Política e Comunicação Estratégica, e mestrado em Estudos Africanos, ele também é autor do livro “A Desafiar os Limites da Vida”, obra que tem impactado positivamente os leitores.

Com mais de 70 obras publicadas, José Roberto Marques se destaca como uma referência no campo do desenvolvimento humano e como mentor de grandes empresários do Brasil, tendo sido um pioneiro nessa área. Ele é o fundador do Instituto Brasileiro de Coaching – IBC, uma instituição renomada no desenvolvimento de líderes, executivos, empreendedores e profissionais de marketing e de vendas, que já capacitou mais de 5 milhões de pessoas. Além disso, é um palestrante internacional, tendo ministrado conferências nas universidades de Harvard e Ohio, nos Estados Unidos.

A edição do evento “Mentes Brilhantes” irá explorar como a nova economia – que prioriza cada vez mais o cuidado com as pessoas – está revolucionando o modelo de gestão empresarial e analisar como isso impacta na vida pessoal e nos negócios. A programação abordará tópicos fundamentais, desde a criação de ambientes de trabalho acolhedores que valorizam o bem-estar dos colaboradores, até o desenvolvimento de habilidades de liderança que fomentem uma comunicação clara e inspiradora para toda a equipe.

Além disso, serão abordadas estratégias para promover ambientes inclusivos, que respeitem a diversidade e proporcionem flexibilidade no trabalho, permitindo assim o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. “Também vamos explorar como alinhar valores pessoais com os da empresa para criar uma cultura de propósito, e como capacitar os profissionais para encarar os desafios da era digital com inteligência emocional e criatividade”, revela Márcio Oliveira, Fundador e CEO do projeto “Mentes Brilhantes”.

Os ingressos já estão à venda no Sympla. Mais informações no site www.projetomentesbrilhantes.com.

Saiba mais sobre o Projeto Mentes Brilhantes

Criado em abril de 2022, por Márcio Oliveira, o projeto tem o propósito de incentivar o empreendedorismo em todas as suas esferas, colaborando assim, para potencializar o desenvolvimento econômico sustentável da sociedade. Inicialmente, foram promovidos encontros e confrarias a fim de gerar valor, conexões e oportunidades de negócios.

Após a realização de quatro eventos na Região Metropolitana de Porto Alegre com nomes importantes do empresariado, sendo uma delas na Expointer 2022, o projeto promoveu a primeira edição da Conferência Mentes Brilhantes, em junho de 2023, na capital gaúcha, com a participação de grandes referências em suas áreas, tais como Ricardo Amorim, Clovis Tramontina, Daniel Randon, Roberto Argenta, entre outros, e público de mais de 3 mil pessoas.

Sobre Márcio Oliveira – Nascido em São Leopoldo (RS), iniciou sua carreira aos 15 anos, desenvolvendo projetos culturais e produzindo eventos na Região Metropolitana de Porto Alegre. Foram mais de 3 mil trabalhos realizados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, entre eles: Aniversário de 80 anos de Londrina, Outubro Rosa em Curitiba, Fenasoja em Santa Rosa, São Leopoldo Fest, Festa das Rosas, Luz em Gramado e Expointer. Foi Diretor de Eventos da Rádio Massa FM e sócio do apresentador de TV Carlos Massa (Ratinho – SBT). Sua empresa de Consultoria e MKT já gerou mais de 200 milhões de vendas a seus clientes, além de contribuir efetivamente para a consolidação das suas marcas nos segmentos de atuação.

