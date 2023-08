Acontece Setcergs celebra 64 anos de história e inovação com evento especial de aniversário

29 de agosto de 2023

A noite será de reconhecimento e celebração das conquistas do setor de transporte e logística. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Rio Grande do Sul (Setcergs) celebrará seus 64 anos de atuação no setor de transporte e logística com uma atividade especial. Nesta quinta-feira (31), às 20h, durante evento de aniversário que será realizado no Espaço de Eventos da entidade, ocorrerá a retomada de duas importantes iniciativas: o “Prêmio Mérito do Transportador” e o “Prêmio por Filiação do Setcergs”. O objetivo é reconhecer e valorizar as empresas associadas que se destacam em diversas áreas e contribuem para o crescimento e a excelência do setor.

Troféu Mérito do Transporte e Logística

Criado em 1989, o Troféu Mérito do Transporte e Logística tem a finalidade de prestigiar, anualmente, três representantes do setor que, tenham participado ativamente das atividades do Setcergs e contribuído com ações de excelência para o desenvolvimento do transporte rodoviário de cargas e logística no estado do Rio Grande do Sul. O processo envolveu uma pré-seleção das empresas finalistas, levando em consideração critérios como participação em programas de segurança viária, envolvimento em campanhas sociais, como a Doação de Sangue, atuação no programa Despoluir e presença ativa em reuniões e eventos promovidos pelo sindicato. As empresas finalistas foram: Unidão Transportes, Tomasi Logística e Transportadora Minuano.

A grande noite de premiação será marcada por um ambiente festivo onde os associados terão a oportunidade de votar e escolher os vencedores. Os prêmios serão concedidos para o 1º, 2º e 3º lugares, reconhecendo os esforços e contribuições das empresas associadas. Cada empresa finalista terá cinco minutos para defender o merecimento do título.

Faça parte do Setcergs

Até o dia 31 de agosto, quem se associar poderá aproveitar todos os benefícios da instituição e ainda receber um desconto de 50% no valor da primeira mensalidade. A associação oferece inúmeras vantagens, incluindo representatividade política, acesso a informações atualizadas, capacitações, eventos e a possibilidade de interagir com outros profissionais da área, potencializando o crescimento e desenvolvimento das empresas associadas. Para aproveitar o desconto especial na primeira mensalidade, os interessados devem entrar em contato através do WhatsApp (51) 99608-9046 ou pelo e-mail associados@setcergs.com.br.

Setcergs celebra 64 anos de história e inovação com evento especial de aniversário

2023-08-29