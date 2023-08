Acontece Core-RS atende mais de 100 representantes comerciais na Expoagas 2023

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2023

Colaboradores e a diretoria do Conselho disponibilizaram atendimentos para a categoria. (Foto: Divulgação)

O Core-RS (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio Grande do Sul) participou da 40ª Convenção Gaúcha de Supermercados, a Expoagas 2023.

Entre os dias 22 e 24 de agosto, a entidade recebeu mais de 100 representantes comerciais em seu estande na Fiergs, em Porto Alegre, onde seus colaboradores, juntamente com a diretoria do Conselho, disponibilizaram atendimentos para a categoria.

Mais de 50 representantes realizaram novos registros ou tiveram seus cadastros atualizados, inclusive, sendo confeccionadas as carteiras digitais diretamente no celular do profissional, de forma rápida e instantânea.

Como já ocorre nas demais feiras, o Core-RS também mobilizou seus profissionais e diretores para prestar orientações sobre a representação comercial nos estandes, dos mais variados segmentos, das empresas presentes na feira.

Segundo o Conselho, a ação é sempre muito positiva, pois busca atender aqueles representantes que não conseguem sair dos estandes de suas representadas, além de ajudar a sanar diversas dúvidas dos profissionais e das empresas.

