New Balance 42K Porto Alegre de 2024 abre inscrições para maratona

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2023

O campeão da maratona pode receber até R$ 150 mil em caso de quebra de recorde. Foto: Marcio Rodrigues Foto: Marcio Rodrigues

Com uma das maiores premiações em corridas de rua do país como destaque, a inédita New Balance 42K Porto Alegre abre inscrições para a prova, que acontecerá no dia 28 de abril de 2024 na capital gaúcha. O evento, que contará com quatro distâncias (maratona, meia maratona, 10k e 5k) para reunir cerca de sete mil corredores, oferecerá R$ 190 mil no total, e mais um bônus de R$ 100 mil em caso de quebra de recorde dos vencedores da maratona. Os kits já podem ser adquiridos no site oficial.

Um dos atrativos da corrida em Porto Alegre é o prêmio em dinheiro que estará em jogo. O valor destinado aos campeões masculino e feminino da maratona será de R$ 50 mil cada. Em caso de quebra das melhores marcas já estabelecidas no país na maratona na história, haverá um bônus de R$ 100 mil (oferecimento KTO). Se os vencedores das provas masculina e feminina atingirem este feito, o valor será dividido ao meio. Caso a marca seja atingida em apenas um naipe, o ganhador levará o bônus de maneira integral. Os tempos de referência foram estabelecidos por Vanderlei Cordeiro de Lima em 2011 (2h11m19s), e pela queniana Rumokol Chepkanam em 2012 (2h31m21s).

Outro fator importante é o relevo plano do percurso, às margens do Lago Guaíba, que favorece os corredores a atingirem seus recordes pessoais devido à ausência de subidas desgastantes. A estrutura principal da New Balance 42K Porto Alegre será erguida no bairro Golden Lake, onde ficará o pórtico de chegada das quatro provas, além da largada da meia maratona, 10k e 5k – a maratona iniciará no Monumento ao Expedicionário (Redenção).

“A New Balance 42K Porto Alegre certamente estará entre as principais provas do calendário nacional em 2024. Esperamos que o evento seja um grande festival que reúna tanto os principais atletas do país quanto os milhares de apaixonados por corrida que farão parte da grande massa de participantes. Estamos muito otimistas com o que está por vir, e acreditamos que há boas chances de novos recordes serem estabelecidos”, disse Claudio Soirefmann, organizador da New Balance 42K Porto Alegre.

A base da prova no bairro Golden Lake também contará com uma Expo com diversas atrações, entre elas palestras sobre corrida e uma loja especial da New Balance, onde os corredores poderão experimentar e comprar itens da linha de performance da marca.

Além do espaço para venda e exposição de produtos, a New Balance estará no kit do corredor. A camiseta oficial da New Balance 42K Porto Alegre foi desenvolvida pela marca exclusivamente para a prova em poliamida com tecnologia dry, para facilitar a transpiração e proporcionar secagem rápida. O kit também contará com um par de meias personalizadas da New Balance, além de número de peito e medalha de participação.

Em Porto Alegre, a New Balance terá como foco estimular cada vez mais a presença das pessoas no universo da corrida de rua, independentemente das características de cada indivíduo. Este é o conceito por trás da campanha global Run Your Way da marca, e também das provas patrocinadas ou promovidas pela New Balance no Brasil e no exterior. Entre elas estão duas das principais Majors do calendário internacional (Maratonas de Nova York e Londres), e as provas nacionais New Balance 42K Porto Alegre e New Balance 15K São Paulo, que acontecerá no dia 12 de novembro na capital paulista.

“A presença da New Balance em Porto Alegre em um grande evento de corrida de rua é bastante estratégica para a marca. Esta história ganhou força neste ano, com a realização da POA Half Marathon no mês de abril, e agora damos um passo adiante com a New Balance 42K Porto Alegre em 2024. Teremos mais corredores, e introduzimos a maratona como prova principal da programação. Ampliar esses horizontes vão ao encontro da nossa campanha Run Your Way, que visa ter cada vez mais novos corredores pelo mundo”, falou Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance.

