Esporte Fifa apresenta troféu do Mundial de Clubes de 2025; veja detalhes

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2024

A taça contém ícones e imagens que retratam a história do futebol. Foto: Fifa/Instagram

A Fifa anunciou, nesta quinta-feira, o troféu do Mundial de Clubes de 2025. A taça contém ícones e imagens que retratam a história do futebol, um mapa do mundo e os nomes de todos os 211 países-membros da entidade, além de mostrar a posição do sistema solar no dia da partida de abertura da competição, em 13 de junho de 2025.

“O Mundial de Clubes da Fifa, composto por 32 equipas, será uma competição inovadora, inclusiva e verdadeiramente global, e merece um troféu criado em ouro que transmita todas estas qualidades. É um símbolo prestigiado e intemporal, que moldou o passado e representa o futuro”, disse Gianni Infantino, presidente da Fifa.

A primeira edição do torneio será disputada em 2025 entre os dias 15 de junho e 13 de julho. As cidades de Atlanta, Cincinnati, Charlotte, Los Angeles, Miami, Nashville, Nova York, Orlando, Filadélfia, Seattle e Washington, nos Estados Unidos, receberão as partidas. Ao todo, 12 estádios serão utilizados no torneio.

Das 32 vagas para a competição, 31 já foram preenchidas. O último classificado será justamente o campeão da Copa Libertadores 2024 – Botafogo ou Atlético-MG. Palmeiras, Flamengo, Fluminense, River Plate e Boca Juniors são os times da América do Sul já garantidos no Mundial de Clubes da entidade.

O torneio vem sendo alvo de críticas de sindicatos de atletas e entidades que representam as ligas europeias por conta do inchaço no calendário que provocará. A Fifa ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto.

Desafios

A Fifa está estudando a adoção de um sistema de desafios, onde treinadores teriam a possibilidade de contestar decisões tomadas por árbitros durante o jogo. Inspirado em modalidades como o vôlei, a iniciativa busca aumentar a justiça e precisão no futebol. Essa proposta aguarda aprovação do International Football Association Board (IFAB) para prosseguir com seus testes.

O sistema já foi testado em torneios juvenis da Fifa, incluindo as Copas do Mundo femininas sub-20 e sub-17, bem como a Fifa Youth Cup. Nos testes, a análise dos lances desafiados ficou a cargo do árbitro principal, utilizando apenas imagens de quatro câmeras, ao contrário do amplo suporte oferecido pelo Árbitro Assistente de Vídeo (VAR).

