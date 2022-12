Esporte Fifa define arbitragem de Brasil e Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo nesta segunda

Para o duelo frente à Coreia do Sul, o Brasil vive incertezas quanto a seus jogadores lesionados. (Foto: Twitter/Fifa)

A Seleção Brasileira já sabe qual arbitragem terá pela frente na próxima fase da Copa do Mundo. A Fifa divulgou neste sábado (3) os responsáveis pelo apito na partida frente à Coreia do Sul, às 16h (de Brasília) desta segunda-feira (5). O apito em campo será do francês Clement Turpin, que será auxiliado por seus compatriotas Nicolas Danos e Cyril Gringore.

Na cabine do árbitro de vídeo estará o também francês Jerome Brisard. O quarto-árbitro, por sua vez, será o esloveno Slavko Vincic.

Para o duelo frente à Coreia do Sul, o Brasil vive incertezas quanto a seus jogadores lesionados. Neste sábado, Neymar foi ao CT com a delegação pela primeira vez após se lesionar. O atacante está em processo de transição. Ele fez um trabalho individualizado com bola e até chegou a participar de um exercício com o grupo, conforme divulgado pela CBF TV.

O camisa 10 sofreu uma contusão ligamentar lateral no tornozelo direito, junto com um pequeno edema ósseo, na vitória de 2 a 0 sobre a Sérvia, no dia 24 de novembro. Já Alex Sandro também está em transição. O lateral-esquerdo sofreu uma lesão muscular no quadril esquerdo no triunfo sobre a Suíça, na última segunda-feira.

Danilo, por sua vez, está perto de voltar a jogar. O lateral-direito, que sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo contra a Sérvia, treinou com o grupo pela primeira vez desde que se contundiu.

“O sonho continua”

A Seleção vem sofrendo muito com desfalques por lesão na Copa do Mundo do Catar. Um deles é o lateral-esquerdo Alex Telles, que na derrota por 1 a 0 frente a Camarões, sofreu uma ruptura parcial do ligamento de seu joelho direito. Por meio de suas redes sociais, o jogador lamentou a situação.

“Nem todos os momentos na vida são de alegria, mas o lado bom disso (e absolutamente sempre temos o contraponto à tristeza) é que após o choro, é a vez do sorriso. Eu sempre tive um sonho de criança, que era defender meu país numa Copa do Mundo. E esse sonho, podem ter certeza, não terminou aqui”, escreveu Alex Telles.

Mais precisamente, o lateral sofreu uma ruptura parcial grau II-III do ligamento colateral interno, além de lesão parcial do ligamento cruzado posterior do joelho direito, no começo do segundo tempo, após uma dividida no alto. Ele caiu com muitas dores na perna e até tentou continuar jogando, mas não aguentou e precisou sair. O defensor deixou o campo às lágrimas.

“Nada chega sem um propósito nas nossas vidas. E com a mesma vontade daquela criança que desenhou os seus sonhos, seguirei minha caminhada. Obrigado a todos pelo carinho. Voltarei ainda mais forte! O sonho continua”, encerrou Alex.

O jogador do Sevilla, da Espanha, já começou um tratamento conservador na concentração da Seleção Brasileira no Catar e, assim que a lesão estiver estabilizada, viajará para Sevilha para iniciar a segunda fase do tratamento.

