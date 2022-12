Mundo Vulcão na ilha de Java entra em erupção na Indonésia

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2022

Vídeos postados nas redes sociais mostraram nuvens de cinzas nas áreas próximas. Foto: Reprodução/Redes Sociais Vídeos postados nas redes sociais mostraram nuvens de cinzas nas áreas próximas. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

O vulcão Semeru, na ilha de Java, na Indonésia, entrou em erupção no início deste domingo (4), no horário local, expelindo uma coluna de cinzas a 1,5 km no ar, levando as autoridades a alertar os moradores para ficarem longe da área de erupção.

As autoridades distribuíram máscaras aos residentes locais e emitiram alerta máximo em uma escala que vai até quatro, iniciando a retirada de pessoas que vivem perto do vulcão.

A agência de mitigação de desastres da Indonésia já havia alertado os moradores a não realizarem nenhuma atividade dentro de 5 km do centro da erupção e a permanecerem a 500 metros das margens dos rios devido aos riscos de fluxo de lava.

A Agência de Meteorologia do Japão chegou a divulgar que monitorava a possibilidade de um tsunami após a erupção, mas depois descartou. As informações foram divulgadas pela emissora pública NHK.

O vulcão começou a entrar em erupção às 2h46min (16h46min no horário de Brasília). Vídeos postados nas redes sociais mostraram nuvens de cinzas nas áreas próximas.

Com 142 vulcões, a Indonésia tem a maior população do mundo vivendo perto de um vulcão, incluindo 8,6 milhões em um raio de 10 km.

