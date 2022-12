Brasil Mesmo com crise, brasileiros acreditam em aumento de salário e inflação mais branda em 2023

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2022

A maior parte, no entanto, acredita que o aumento vai ficar abaixo da inflação. Foto: José Cruz/Agência Brasil A maior parte, no entanto, acredita que o aumento vai ficar abaixo da inflação. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

A crise econômica não acabou com o otimismo dos brasileiros. Um levantamento feito pela Ipsos mostra que 57% acreditam que vão receber aumento salarial no próximo ano acima ou igual à inflação.

A maior parte, no entanto – em um total de 31% dos entrevistados – acredita que o aumento vai ficar abaixo da inflação.

Ainda assim, a fatia de brasileiros que acreditam em aumento igual ou acima da inflação (26%) só perde para o registrado na Colômbia, de 27%.

Os mais pessimistas, na outra ponta, são os italianos: só 2% acreditam que terão aumento ao menos igual à inflação em 2023, e outros 17% acham que terão aumento, mas abaixo do registrado pelos preços.

Segundo Marcos Calliari, CEO da Ipsos no Brasil, a confiança dos brasileiros vem melhorando consistentemente desde o início do 2º semestre, e isso impacta nas perspectivas futuras.

“Além disso, uma mudança de administração federal também quase sempre traz otimismo – é histórico. Assim, nesse momento, o brasileiro está imaginando que o futuro será melhor, e nada mais natural de que se imagine que seus ganhos serão um reflexo desse contexto”, explica.

Inflação

Os brasileiros também têm uma visão mais positiva sobre o futuro da inflação em relação a grande parte do mundo. De acordo com o levantamento, apenas 16% dos brasileiros entrevistados acreditam que a inflação subirá muito em 2023. Apenas a China, com 8%, apresentou índice menor. Neste quesito, a média global é de 35%.

O histórico brasileiro de inflação, no entanto, pode ter relação com essa visão. Calliari aponta que há um ineditismo no atual momento inflacionário em alguns países da América do Norte, Europa e Ásia. “É natural que com esse cenário, as preocupações sejam maiores, relativamente”, aponta.

