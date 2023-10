Esporte Fifa deverá pagar parte do salário de Neymar

Neymar sofreu uma grave lesão no joelho durante partida do Brasil x Uruguai. (Foto: Vitor Silva/CBF)

Neymar tem hoje, no Al-Hilal, o terceiro maior salário entre os jogadores de futebol, atrás de Cristiano Ronaldo e Benzema. Estima-se que receba 160 milhões de euros (cerca de R$ 850 milhões) por ano. A grave contusão que sofreu defendendo a seleção brasileira levantou a questão: quem pagará seu salário no período de inatividade?

Para especialistas em direito desportivo, a conta não deverá ficar com o clube árabe – ao menos não integralmente. Um dispositivo da Fifa prevê indenização a atletas que se lesionam a serviço de uma seleção principal e fiquem impedidos de atuar por mais de 28 dias consecutivos após a lesão. Essa indenização, contudo, não necessariamente corresponde ao salário integral do atleta.

“A Fifa cobre no máximo um ano de lesão e o valor da compensação é limitado a 7,5 milhões de euros (R$ 40 milhões), sendo que o valor máximo pago por dia em que o jogador fique impedido de atuar é de 20.548 euros (R$110 mil)”, diz Eduardo Carlezzo, sócio do escritório Carlezzo Advogados.

No Brasil, a Lei Geral do Esporte prevê que cabe à entidade convocadora, nesse caso a CBF, pagar os encargos de um atleta até que ele seja reintegrado ao clube “apto a exercer sua atividade”. Porém, a norma não se aplicaria ao caso de Neymar. “Ela se aplica em âmbito interno, em favor de clubes brasileiros”, diz Rogério Pastl, sócio do escritório Cravo, Pastl e Balbuena.

O caso da lesão foi tão grave que até o presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), EdnaldoRodrigues, se manifestou sobre o ocorrido, surpreendendo muitas pessoas pela sua posição, pouco tempo depois de ter sido xingado pelo namorado de Bruna Biancardi ao fim do jogo Brasil x Venezuela, que resultou em um empate entre as seleções sul-americanas.

Presidente lamenta acidente: “Todo o apoio”

Em um comunicado publicado no site oficial da CBF, Rodrigues lamentou o acidente protagonizado por Neymar na disputa pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026. Além de enfatizar que a entidade dará todo o apoio que o jogador precisar e reforçar que ele será acompanhado pelo chefe do Departamento Médico da Seleção, Dr. Rodrigo Lasmar, o presidente declarou seus sentimentos a respeito do ocorrido.

“O futebol brasileiro e mundial precisa de Neymar bem e recuperado, porque o futebol fica mais alegre quando ele está em campo. Neymar pode contar com a minha amizade e também com todo o apoio da entidade”, disparou.

Vale destacar que o camisa 10 da Seleção Brasileira foi acusado de ter xingado o presidente da CBF depois do fim da partida Brasil x Venezuela, que aconteceu na quinta-feira passada (12), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

