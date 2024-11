Futebol Fifa divulga data do sorteio dos grupos do Mundial de Clubes 2025

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2024

O Mundial acontece nos EUA entre 15 de junho e 13 de julho de 2025 Foto: Divulgação/Fifa O Mundial acontece nos EUA entre 15 de junho e 13 de julho de 2025. (Foto: Divulgação/Fifa) Foto: Divulgação/Fifa

A Fifa anunciou nesta segunda-feira (11) que o sorteio dos grupos do Mundial de Clubes de 2025 será realizado no dia 5 de dezembro, uma quinta-feira, às 15h (de Brasília), em Miami, Estados Unidos. Com 32 participantes no total, o torneio conta com oito grupos divididos em quatro equipes. O Mundial acontece nos EUA entre 15 de junho e 13 de julho de 2025.

Apenas uma vaga ainda precisa ser preenchida. Ele será definida no dia 30 de novembro em Buenos Aires, na final da Libertadores, entre Atlético-MG e Botafogo. A Fifa anunciou recentemente as sedes da competição. Ao todo, serão 11 cidades e 12 estádios para o torneio. A decisão vai acontecer no MetLife Stadium, em Nova York.

As sedes

– Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

– Bank of America Stadium (Charlotte)

– TQL Stadium (Cincinnati)

– Lincoln Financial Field (Filadélfia)

– Rose Bowl (Los Angeles)

– Hard Rock Stadium (Miami)

– GEODIS Park (Nashville)

– MetLife Stadium (Nova Jesey)

– Camping World Stadium (Orlando)

– Inter&Co Stadium (Orlando)

– Lumen Field (Seattle)

– Audi Field (Washington, D.C.)

Equipes classificadas

– América do Sul (6 vagas)

Palmeiras – campeão da Libertadores de 2021

Flamengo – campeão da Libertadores de 2022

Fluminense – campeão da Libertadores de 2023

River Plate (Argentina) – via ranking

Boca Juniors (Argentina) – via ranking

– Europa (12 vagas)

Chelsea – Inglaterra

Real Madrid – Espanha

Manchester City – Inglaterra

Porto – Portugal

Benfica – Portugal

Inter de Milão – Itália

Paris Saint-Germain – França

Bayern de Munique – Alemanha

Borussia Dortmund – Alemanha

Juventus – Itália

Atlético de Madrid – Espanha

RB Salzburg – Áustria

– Américas do Norte e Central (4 vagas)

Monterrey – México

Seattle Sounders – EUA

León – México

Pachuca – México

– África (4 vagas)

Al Ahly – Egito

Wydad Casablanca – Marrocos

Espérance – Tunísia

Mamelodi Sundowns – África do Sul

– Ásia (4 vagas)

Al-Hilal – Arábia Saudita

Urawa Red Diamonds – Japão

Ulsan Hyundai – Coreia do Sul

Al Ain – Emirados Árabes

– Oceania (1 vaga)

Auckland City – Nova Zelândia

– País-sede (1 vaga)

Inter Miami – EUA

