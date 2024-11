Rio Grande do Sul Homem é preso com quase 300 quilos de carne de capivara em Sant’Ana do Livramento

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O indivíduo já havia sido preso em 2022 transportando carne de animais abatidos. Foto: Divulgação/PRF O indivíduo já havia sido preso em 2022 transportando carne de animais abatidos. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã desta segunda-feira (11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem por crime ambiental pela caça de 10 capivaras. Além disso, ele estava transportando os animais abatidos no interior de um veículo sem nenhum tipo de refrigeração. A ação ocorreu na BR-158, em Sant’Ana do Livramento, na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai.

Durante operação de fiscalização na rodovia, policiais rodoviários federais deram ordem de parada para o condutor de um veículo com placas de Dom Pedrito. Ao se aproximarem do carro, os policiais visualizaram que havia capivaras abatidas sob o banco traseiro e dentro porta-malas. Na inspeção, os PRFs constataram dez animais, totalizando quase 300 quilos de carne. Além de ser um crime ambiental, a carne estava sendo transportada em péssimas condições de higiene e sem nenhum tipo de refrigeração.

O motorista, de 55 anos e natural de Dom Pedrito, já possuía antecedentes criminais por porte ilegal e disparo de arma de fogo, invasão de propriedade e diversos crimes contra a fauna. O indivíduo foi preso em flagrante e encaminhado à polícia judiciária local. A carne foi apreendida e será encaminhada à Inspetoria Veterinária.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/homem-e-preso-com-quase-300-quilos-de-carne-de-capivara-em-santana-do-livramento/

Homem é preso com quase 300 quilos de carne de capivara em Sant’Ana do Livramento

2024-11-11